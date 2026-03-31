El Govern potencia el uso de la bicicleta en la movilidad diaria con carriles bici hacia polígonos

Con el objetivo de crear una red de infraestructuras ciclistas "continua, segura y funcional" por toda Catalunya que permita cubrir la mayor parte de los desplazamientos cotidianos en bici, el Consell de Govern ha aprobado en su reunión de este martes el Programa de Actuación de la Bicicleta 2026-2030. En concreto se han previsto un centenar de acciones, con una inversión en más de 2440 millones de euros, que debe dar continuidad a la Estrategia Catalana de la Bicicleta, que acabó el año pasado.

De esta forma, se quiere potenciar los desplazamientos en este medio de transporte, principalmente los que tienen un recorrido de 10 kilómetros en vías de titularidad de la Generalitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque ha señalado que la inversión quiere "facilitar el uso de la bici más allá de las zonas urbanas, en la movilidad cotidiana diaria", entre ellas la laboral, ya que se ha detectado que se utiliza para ir a polígonos industriales o desplazarse hasta estaciones de tren o autobús. Por eso, el plan también contempla crear más aparcamientos seguros para bicicletas en estaciones, una medida que ya empezó con una prueba piloto en Vilafranca, Sant Celoni, Segur de Calafell y Reus.

Además, la medida pretende ser "un paso más en la apuesta de la Generalitat por la movilidad activa y descarbonizada" así como "mejorar la calidad de vida", ha señalado la consellera. De esta forma, la mayor parte del programa, unos 222 millones de euros, se destinan a ejecutar 260 km de vías ciclistas que faciliten la movilidad cotidiana. Otras inversiones serán en desarrollar rutas cicloturísticas que permitan un turismo sostenible, crear estos aparcamientos seguros en centros de transportes y promoción del uso de la bici en entornos educativos, así como coordinarse con otras administraciones para mejorar los carriles existentes.

Aprovechar la red viaria

Para crear los más de 260 kilómetros de vías ciclistas, el Govern aprovechará las actuaciones en corredores viarios, reformas en carreteras, como la pacificación de algunos públicos, o mejoras en el transporte público. Estas vías ciclistas interurbanas son paralelas al corredor de la infraestructura viaria y están específicamente acondicionadas para el tránsito de bicicletas, cuya anchura permite el paso seguro de estos vehículos de forma segregada del tráfico rodado y que pueden ser compartidas, o no, con peatones, según el Govern. En determinados entornos, estas vías también pueden dar respuesta a la movilidad vinculada al ocio, el deporte o el turismo.

El Programa 2026-2030 continúa con la promoción de la bicicleta como elemento turístico, de ocio y deportivo, impulsando el desarrollo de más de 400 km de rutas cicloturísticas (eje del Berguedà, ruta Congost-Ter, eje Diagonal, InterCatalunya, ruta del Sió y EuroVelo 8) con una inversión prevista de más de 7 millones de euros. El Govern recuerda que estas rutas contribuyen a generar nuevas oportunidades de turismo sostenible y actividad económica en el territorio.

También se construirán aparcamientos para bicicletas junto a las estaciones de tren mediante la colaboración entre la Generalitat, los ayuntamientos y las empresas ferroviarias. Finalmente, se hará un seguimiento continuo de las medidas con la Taula de la Bicicleta, además de mejorar la coordinación institucional y actualizar el Manual de diseño de vías ciclistas y el análisis de posibles mejoras legislativas o de normativa técnica.

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La Estrategia Catalana de la Bicicleta

El Govern aprobó en 2019 la Estrategia Catalana de la Bicicleta (ECB) para favorecer una movilidad cotidiana más amable y saludable, potenciar la bicicleta como elemento de ocio, turístico y deportivo; y desarrollar acciones de promoción. Además, insta a que otras administraciones, instituciones, empresas y organismos se adhieran.