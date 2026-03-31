Gobierno, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid constituyen una mesa de trabajo para coordinar la visita del Papa a Madrid

Gobierno, Comunidad, Ayuntamiento de Madrid y miembros de los comités nacional y local organizadores del próximo viaje del papa León XIV a España han constituido una mesa de trabajo para coordinar la logística y los detalles alrededor del paso de esa visita por Madrid, entre los próximos días 6 y 9 de junio. Así lo ha confirmado la Delegación del Gobierno en Madrid tras una reunión mantenida en su sede en la mañana de este martes con representantes de las administraciones y de la Conferencia Episcopal.

El encuentro de este martes, en el que se ha avanzado en la agenda, todavía abierta, del viaje, tendrá continuidad, mantienen fuentes de la Delegación, si bien precisan que no se ha establecido una periodicidad para estos encuentros ni ha quedado fijada fecha para la próxima cita.

A la reunión, convocada a propuesta de la Delegación, han acudido el propio delegado del Gobierno, Francisco Martín, junto con representantes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid; del Ayuntamiento de Madrid, y del Comité Nacional Organizador de la visita, coordinado por la Conferencia Episcopal, y del Comité Local, de la Archidiócesis de Madrid.

"El poder coordinar soluciones a los distintos desafíos que la visita del Papa va a suponer a nivel logístico, operativo y de seguridad es clave", ha señalado Martín al término de la reunión en declaraciones remitidas a los medios. "Hoy sí, nos hemos podido sentar todas las administraciones para preparar conjuntamente la próxima visita del Papa a la Comunidad de Madrid. Esa cooperación interinstitucional que venimos reclamando incesantemente desde hace años hoy se ha podido materializar y estoy convencido de que va a dar sus resultados. El sentarnos juntos, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de España, en esta ocasión junto a los organizadores de la visita, significa el poder coordinar soluciones para los distintos desafíos que la visita del Papa va a significar en el plano logístico, operativo y de seguridad".

Asimismo, ha insistido en la necesidad de extender estas reuniones a otros ámbitos, una cuestión por la que suele chocar con Comunidad y Ayuntamiento, que ven en esta demanda de reuniones conjuntas para abordar cuestiones que, entienden, exclusivamente tienen que ver con la seguridad y las competencias de la Delegación, una dejación de funciones. "Esa cooperación interinstitucional es clave para dar resultados eficaces también al resto de cuestiones que preocupan a los madrileños y madrileñas. Desde luego nuestra voluntad para trabajar en esta dinámica siempre ha estado y se va a seguir expresando porque creemos que desde la lealtad y desde la coordinación ofrecemos soluciones que los madrileños y madrileñas necesitan", ha señalado Martín.

Desde la Comunidad de Madrid se ha rebajado a un nivel "técnico" la reunión de hoy. El Gobierno de Ayuso ha reclamado a Martín "estar a la altura" con la visita del Papa y dejar a un lado críticas "un poco espurias", informa Europa Press. Ha sido la consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien se ha referido al asunto durante una visita al Hospital Isabel Zendal. "Esperamos que el delegado esté a la altura y se dedique a lo importante, no a criticar cosas un poco espurias", ha señalado, en referencia a declaraciones de Martín en las que ha subrayado que el encuentro de hoy llega "ante la falta de respuesta a las misivas enviadas tanto a la presidenta de la Comunidad de Madrid como al alcalde de la capital" en las que se solicitaba la creación de esta mesa.

Despliegue de seguridad

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, por su parte ha confirmado que la reunión ha transcurrido de manera "cordial". Por parte del Ayuntamiento ha sido el jefe de gabinete del alcalde, Diego Lozano, quien ha acudido. Sanz ha señalado que se ha hecho un repaso de la posible agenda para poner en común información y ha evitado polemizar con el delegado. "A mí me preocupan, si me permite, desde mi punto de vista, sobre todo las reuniones de carácter técnico que van a tener lugar entre Policía Nacional, Policía Municipal, Guardia Civil y otros ámbitos incluido el Centro Nacional de Inteligencia. Yo creo que esas son las reuniones verdaderamente operativas y que a futuro irán concretando todos y cada uno de los detalles junto con la organización, pero no queremos ninguna polémica y lo único que queremos es que el viaje salga bien".

Asimismo, ha asegurado, el despliegue de dispositivos será "extraordinariamente importante". "Por parte del Ayuntamiento de Madrid, los 10.000 efectivos del Área de Seguridad y Emergencias [Policía Municipal, Samur Protección Civil y Bomberos] estarán a disposición de las necesidades que pueda haber", ha indicado. También ha confirmado que el Ayuntamiento cederá espacios para ubicar a posibles visitantes, sobre todo jóvenes, que puedan venir a la ciudad, si desde la organización se les pide. "La propia Iglesia y los colegios de la ciudad tienen un espacio importante", ha matizado. "La organización está viendo cuál es la capacidad que ellos tienen para asumir y para acoger a toda esa presencia fundamentalmente jóvenes que puedan venir y pernoctar en la ciudad de Madrid, y a partir de ahí nosotros también pondremos espacios a disposición, si así se nos requiere".