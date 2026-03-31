Catalunya mantiene la alerta por fuerte viento este miércoles en Pirineos y Empordà

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantiene activada el aviso por fuertes vientos en el Pirineo y el norte de Girona al menos hasta este jueves, aunque irá moderando el riesgo. Este martes, se mantienen en riesgo naranja aunque espera pasar a riesgo amarillo (más leve) este miércoles. El riesgo afecta sobre todo al Pirineo, Prepirineo y Empordà, con rachas de hasta 90 km en cotas medias y altas, y torb en alta montaña.

El Institut Cartogràfic i Geològic de Cataunya (ICGC) ha informado de que hay previsión de peligro de avalanchas fuerte (nivel 4 sobre 5) en la zona del Arán - Franja Norte de la Pallaresa para este miércoles. Con la persistencia de las nevadas y el viento a lo largo del día, se prevé que el nivel de peligro vaya en aumento durante la jornada. Se prevé también que las nevadas intensas se alarguen hasta este miércoles a mediodía en la cara norte del Pirineo, y que queden por encima de los 1.400 metros de cota, donde se podrían acumular más de 20 centímetros.

El SMC también ha informado que el oleaje intenso irá a la baja mañana, pero que seguirá afectando la Costa Brava, entre la Selva y el Alt Empordà, donde puede haber olas superiores a los 2,5 metros (marejada) de forma puntual. Por tanto, se reitera el llamamiento a la prudencia con la movilidad y las actividades al exterior.

El episodio de viento se inició el sábado 28 de marzo y el pico llegó el día siguiente, domingo 29, con rachas récord en cotas medias y altas sobre todo en el nordeste del país. El teléfono de emergencias 112 ha recibido 1.578 llamadas por incidentes causados por el viento que han generado 1.108 expedientes procedentes. La mayoría de las llamadas se han producido en el Baix Empordà (536 llamadas, 38,29%), y siguen Alt Empordà (269, 19,21%), Gironès (195, 13,93%), Selva (141, 10,07%) y Berguedà (85, 6,07%).

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La mayoría de las llamadas han sido para informar de riesgo estructural (1.362, 86,31%), como por ejemplo ramas y árboles caídos, elementos de edificios inestables, mobiliario urbano en mal sido, etc.). También ha habido 53 llamadas para pedir el rescate de personas (3,36%), y 34 llamadas por incidencias con suministros (2,15%).