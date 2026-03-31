La calima se intensifica en Canarias: estas son las horas con mayor concentración de polvo en suspensión

El episodio de calima en Canarias continúa ganando intensidad este martes, 31 de marzo, con una masa de polvo en suspensión que ya afecta a buena parte del archipiélago. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la situación se ha ido extendiendo desde primeras horas de la mañana, confirmando las previsiones anunciadas en días anteriores.

El organismo estatal mantiene activo el aviso amarillo por polvo en suspensión de "manera significativa en superficie y en altura" y que dificulta la visibilidad más allá de los 3.000 metros en todas las islas desde las 10.00 horas de este martes, una medida que alerta de posibles riesgos tanto para la salud como para la visibilidad en exteriores.

En el caso de Lanzarote y Fuerteventura, el aviso estará en vigor entre las 10.00 horas de hoy y las 11.59 horas de mañana miércoles, 1 de abril. En Gran Canaria y las islas de la provincia occidental (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro), el aviso amarillo estará desde las 10.00 horas de hoy hasta las 20.59 horas de mañana.

Horas con mayor concentración de polvo

Las previsiones apuntan a que las mayores concentraciones de calima se registrarán en diferentes franjas horarias según la zona del archipiélago. En el caso de las islas orientales, el periodo más crítico se sitúa entre las 12:00 y las 15:00 horas, señala la Aemet en su cuenta de X (antes Twitter).

Por su parte, en las islas occidentales, el pico de mayor densidad de polvo se espera entre las 15:00 y las 18:00 horas.

Este tipo de episodios suele provocar una notable reducción de la calidad del aire, además de afectar a la visibilidad, lo que puede tener consecuencias en el tráfico o en la operativa aeroportuaria.

Calidad del aire en Canarias

Desde Sanidad se subraya la importancia de mantenerse informado a través de canales oficiales para conocer la evolución del episodio y adaptar la actividad diaria en función de la calidad del aire.

Los ciudadanos pueden consultar el Índice de Calidad del Aire (ICA) a través de la Red de Control y Vigilancia del Gobierno de Canarias.

Este indicador permite conocer en tiempo real los niveles de contaminación atmosférica en distintas zonas del archipiélago, facilitando la toma de decisiones, especialmente para las personas más vulnerables.

Con datos hasta las 11.30 horas de este martes, la calidad del aire es extremadamente desfavorable en Agüimes, Castillo Romeral y Parque San Juan (Sureste de Gran Canaria), al igual que en San Nicolás (Las Palmas de Gran Canaria).

Hasta esa misma hora, en Fuerteventura, la calidad del aire es muy desfavorable en las zonas de El Charco y Parque de La Piedra. En el resto de lugares de la isla majorera con medidores del Gobierno de Canaria, la calidad del aire es desfavorable, al igual que en Lanzarote.

Provincia occidental de Canarias

Por ahora, en La Palma, La Gomera y El Hierro, la calificación es desfavorable. En el corredor Santa Cruz de Tenerife-La Laguna la peor zona es Casa Cuna (muy desfavorable y desfavorable en el resto), con datos hasta el mediodía de este martes.

Igueste, Médano, San Isidro, El Río y la Hidalga (Tenerife) la calidad del aire es extremadamente desfavorable.

Cómo afecta la calima a la salud

Desde la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud se advierte de que la presencia de polvo en suspensión puede provocar un deterioro significativo del aire ambiente, lo que hace necesario extremar las precauciones, especialmente entre los colectivos más sensibles.

La calima no solo tiene efectos visibles, como la turbidez del cielo o la acumulación de polvo en superficies, sino que también puede tener consecuencias directas sobre la salud.

En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y pasajeros, entre ellos:

Irritación de nariz y garganta

Picor en los ojos

Tos ocasional

Sin embargo, en personas vulnerables, la situación puede agravarse. La exposición a altos niveles de partículas en el aire puede desencadenar crisis asmáticas, empeorar enfermedades respiratorias crónicas como la bronquitis o agravar patologías cardiovasculares.

Además, los especialistas alertan de un posible incremento en las infecciones respiratorias, tanto en las vías superiores como inferiores. Este impacto no se limita a los días de mayor intensidad, ya que los servicios sanitarios pueden registrar un aumento de casos hasta cinco días después de que finalice el episodio de calima.

Grupos más vulnerables

Aunque cualquier persona puede verse afectada, existen colectivos que presentan una mayor sensibilidad ante este fenómeno. Entre ellos destacan:

Menores de edad

Personas mayores

Pacientes con enfermedades respiratorias como asma o bronquitis crónica

Personas con enfermedades cardíacas

Mujeres embarazadas

Trabajadores expuestos al aire libre

Personas fumadoras

En estos casos, los efectos pueden ser más intensos y prolongados, por lo que se recomienda adoptar medidas adicionales de protección.

Recomendaciones para reducir riesgos

Las autoridades sanitarias insisten en seguir una serie de pautas básicas para minimizar los efectos de la calima. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar la actividad física en exteriores , especialmente si requiere esfuerzo

, especialmente si requiere esfuerzo Permanecer en espacios cerrados el mayor tiempo posible

Mantener puertas y ventanas cerradas

Limpiar superficies con paños húmedos para evitar levantar polvo

Mantener una correcta hidratación

Seguir los tratamientos médicos habituales sin interrupciones

También se aconseja generar ambientes ligeramente húmedos en el interior de las viviendas, lo que puede ayudar a reducir la presencia de partículas en suspensión.

En caso de que se produzca un empeoramiento de los síntomas, se recomienda contactar con el servicio de emergencias a través del teléfono 1-1-2, gestionado por el Gobierno de Canarias.

Un fenómeno habitual en Canarias

La calima es un fenómeno relativamente frecuente en Canarias, provocado por la llegada de polvo sahariano en suspensión. Aunque suele ser temporal, su intensidad puede variar y generar episodios como el actual, con efectos tanto en la salud como en la vida cotidiana.

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Ante esta situación, las autoridades insisten en la prevención y la información como herramientas clave para reducir riesgos y afrontar este tipo de episodios con seguridad.