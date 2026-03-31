Novedades en el Alvia Galicia-Catalunya a partir de abril

Renfe pondrá en marcha desde el 7 de abril una reorganización del servicio ferroviario en la conocida línea del Miño con el objetivo de optimizar su funcionamiento. Esta modificación afectará de forma especial al Alvia que conecta Galicia con Catalunya, ya que incorporará nuevas frecuencias, añadirá paradas y cambiará parte de su recorrido.

Uno de los cambios más destacados es que este tren pasará a circular todos los días y tendrá como punto de salida y llegada la estación de Vigo Urzaiz. Hasta ahora, el servicio alternaba su origen y destino entre Vigo y A Coruña en días distintos, pero la nueva configuración ofrecerá una mayor regularidad a los viajeros.

Esto no significa que A Coruña quede sin conexión con Barcelona. Aunque el tren dejará de realizar el trayecto completo desde la ciudad herculina, los pasajeros podrán seguir viajando mediante un enlace en la estación de Santiago de Compostela.

Además, el llamado Alvia Transversal modificará su itinerario para pasar por la capital gallega e incorporar nuevas paradas en Vilagarcía de Arousa y Pontevedra. Gracias a ello, estas localidades contarán con conexiones directas con distintos puntos de Galicia, Castilla y León, Aragón y Catalunya.

La reorganización no solo afectará al Alvia, sino también a otros servicios regionales. En este sentido, se añadirá una segunda frecuencia entre Vigo y Ponferrada, ampliando así las opciones de movilidad en este corredor. No obstante, mientras continúen las obras, el trayecto entre Guillarei y Vigo Guixar se realizará temporalmente por carretera.

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También se introducirán cambios en los servicios de enlace. El Avant nocturno entre Ourense y A Coruña seguirá operando los domingos, mientras que el servicio matinal circulará de lunes a viernes y adelantará su salida a las 7.45 horas, lo que facilitará la conexión con el Alvia procedente de Barcelona.