El Supremo confirma la condena de 12 años de prisión para el violador de Sant Vicenç de Castellet

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 12 años de prisión para el violador de Sant Vicenç de Castellet, al desestimar el recurso de casación que presentó.

La defensa del autor recurrió al Supremo alegando insuficiencia de la prueba para condenarlo. En el escrito presentado no se niega que hubiera penetración, pero defiende que fue consentida, y que, por tanto, se le condenó solo en función de la declaración de la víctima. Añade que en ningún momento fue consciente de que la chica era menor en el momento de los hechos. Pero el Supremo considera que los tribunales anteriores hicieron una buena valoración de las pruebas existentes, y que las pruebas presentadas no tienen "relevancia casacional", motivo por el cual no admite el recurso.

La sentencia del Supremo declara, como hechos probados, que los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 horas del 13 de agosto de 2023, tal como en su momento publicó Regió7. Aquel día, el autor se acercó a la víctima, que apenas tenía 15 años, cuando esta se encontraba sola, visiblemente mareada, descansando en un banco público situado en el Institut IES Castellet. Habló con ella, se marchó y, después de unos minutos, volvió al mismo lugar con comida y empezó a inspeccionar la mochila de la menor, sin su permiso. Ella le reprochó esta actitud, pero él le exigió que le diera un beso en la boca y, con amenazas, hizo que subiera con él al patinete y la llevó al Parc de la Mare de Sant Vicenç.

Una vez allí, bajo la misma advertencia de que conocía a terceras personas que le harían daño si se negaba, la forzó a mantener relaciones sexuales completas, mientras ella insistió en repetidas ocasiones en que parara y la dejara marcharse. Incluso la obligó a darle un beso en la boca antes de dejarla ir.

Además de las consecuencias físicas, el Supremo recuerda que la víctima sufrió consecuencias psicológicas que incidieron, de manera significativa, en su funcionamiento personal, familiar, escolar y social.

La condena final fue de 12 años de prisión, inferiores a los 15 que pedía la fiscalía.

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