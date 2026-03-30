Los abonos gratuitos de Rodalies se prorrogan hasta el 30 de abril

Los abonos gratuitos de Rodalies, trenes de media distancia y regionales en Catalunya seguirán siendo gratuitos hasta el próximo 30 de abril. Ministerio de Transportes, Renfe y Govern han acordado prorrogar la medida, que vencía este 31 de marzo, un mes más.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ya había reiterado la semana pasada que la voluntad del Govern era mantener la gratuidad hasta que el servicio de trenes funcionara con una normalidad sostenida. El Ejecutivo prevé que el 90% de las incidencias estén resueltas a principios de este mes de abril, pero advierte de que el 10% restante no se resolverán hasta principios de mayo.