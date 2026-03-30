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Transporte ferroviario

Los abonos gratuitos de Rodalies se prorrogan hasta el 30 de abril

La presentació dels nous trens de Rodalies, a Santa Perpètua de Mogoda, el gener del 2025.empresa Alstom presenta a la planta de Santa Perpètua els nous trens de Rodalies amb la presència del ministre Óscar Puente, el president Salvador Illa i el president d’Alstom Espanya i Portugal, Leopoldo Maestu, el gener de l’any passat. | JORDI COTRINA

La presentació dels nous trens de Rodalies, a Santa Perpètua de Mogoda, el gener del 2025.empresa Alstom presenta a la planta de Santa Perpètua els nous trens de Rodalies amb la presència del ministre Óscar Puente, el president Salvador Illa i el president d’Alstom Espanya i Portugal, Leopoldo Maestu, el gener de l’any passat. | JORDI COTRINA

M. Baraza

Barcelona
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Los abonos gratuitos de Rodalies, trenes de media distancia y regionales en Catalunya seguirán siendo gratuitos hasta el próximo 30 de abril. Ministerio de Transportes, Renfe y Govern han acordado prorrogar la medida, que vencía este 31 de marzo, un mes más.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ya había reiterado la semana pasada que la voluntad del Govern era mantener la gratuidad hasta que el servicio de trenes funcionara con una normalidad sostenida. El Ejecutivo prevé que el 90% de las incidencias estén resueltas a principios de este mes de abril, pero advierte de que el 10% restante no se resolverán hasta principios de mayo.

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