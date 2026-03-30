En Andratx
Un profesor de un instituto de Mallorca sufre un ataque homófobo por parte de alumnos
Inspección Educativa ya ha activado los protocolos correspondientes
EP
Un profesor de un instituto de Andratx (Mallorca) ha sufrido un ataque homófobo por parte de alumnos, según ha denunciado el claustro en redes sociales.
En un mensaje, los docentes han expresado su rechazo e indignación ante unos hechos ocurridos recientemente y que han tenido, en este caso, "un carácter claramente homófobo", aunque aseguran que no es un caso aislado sino que forma parte de una dinámica más amplia que se arrastra desde hace tiempo.
"Estamos cansados de recibir insultos, amenazas, ofensas y muestras de desprecio que, lejos de ser excepcionales, se han ido convirtiendo en una realidad demasiado habitual. Esta normalización de la falta de respeto es profundamente preocupante y del todo inaceptable", han indicado.
Según explican, las conductas de discriminación y odio del tipo que sean, lesionan directamente la dignidad de las personas y erosionan los principios básicos de convivencia que deben sostener una sociedad democrática.
"No es un hecho aislado"
"Lo que ha pasado no es un hecho aislado. Es una realidad que se vive en los centros educativos de forma generalizada y que, desafortunadamente, también sufren otros sectores y ámbitos sociales. Esta persistencia evidencia que nos enfrentamos a un problema de fondo, arraigado y colectivo", han apuntado.
El claustro, al mismo tiempo, ha hecho un llamamiento a una toma de conciencia más allá de una condena puntual y han exigido a las instituciones con capacidad de actuación una respuesta clara, decidida y efectiva que proteja a las víctimas y actúe con determinación contra cualquier discriminación.
El Departamento de Inspección Educativa de la Conselleria de Educación y Universidades ya tiene conocimiento de la situación y ha activado los protocolos correspondientes. Este mismo lunes, un inspector ya se ha desplazado al centro educativo para evaluar la situación.
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