EL PERIÓDICO, la UPC y Fundesplai proponen un verano para vivir naturaleza y tecnología

Las colonias y campus de verano de Fundesplai, Barcelona Tech (UPC) y EL PERIÓDICO abren inscripciones para este verano con una doble propuesta ante el éxito de ediciones anteriores. Son actividades dirigidas a niños y jóvenes de entre los 8 y los 17 años, donde podrán disfrutar de un montón de propuestas en unas instalaciones de máxima calidad.

El programa incluye dos turnos de colonias para chicos y chicas de 8 a 12 años, un campo de trabajo en la naturaleza para jóvenes de 13 a 17 años y dos turnos de campos tecnológicos también para jóvenes de 12 a 17 años. El primero de los turnos se desarrollará entre el 29 de junio y el 4 de julio y se centrará en la Inteligencia Artificial, mientras que el segundo campo tendrá lugar entre el 13 y el 18 de julio y su centro de interés será los drones.

Ambos cuentan con la colaboració de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) en el marco de su Plan de Fomento de Vocaciones y Divulgación STEAM. Los talleres de IA están coordinados por el centro de investigación Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI-UPC) y el de drones per personal investigador vinculado al Drone Research Laboratory (DroneLab), ubicado en el Campus del Baix Llobregat de la UPC, en Castelldefels. El campus de drones incluye una visita-taller a las instalaciones del DroneLab y el de IA a instalaciones y laboratorios de investigación punteros de la UPC.

Todas las actividades de los campos trabajarán de manera transversal la educación en valores como la solidaridad, el impacto social de la tecnología, la ética o la cooperación, entre otros. Se harán en las instalaciones del Centro Esplai (en El Prat de Llobregat) lo cual permitirá a los y las jóvenes disfrutar de un montón de actividades lúdicas: salidas a la playa, vela, paddle surf, juegos, etc.

La duración de los campus es de seis días (cinco noches), y tienen un coste de 495€, que incluye la pensión completa, monitorización y todos los materiales necesarios para llevar a cabo las actividades programadas.

Colonias y campus en la naturaleza para chicas y chicos de 8 a 12 años

Para chicas y chicos de 8 a 12 años, EL PERIÓDICO y Fundesplai ofrecen dos turnos de colonias que permitirán disfrutar de una estancia en instalaciones de máxima calidad situadas en plena naturaleza.

Montseny: Hay dos turnos entre el 28 de junio y el 18 de julio en las casas de colonias de La Traüna, en el corazón del Montseny, una masía de montaña en medio de bosques de encinas, robles, hayas y castaños; y en la casa de Mas Cabàlies, a los pies de los Pirineos. Los chavales tendrán la oportunidad de descubrir la naturaleza y hacer un montón de actividades: excursiones, tiro con arco, parque de aventura, talleres, actividades deportivas... La duración es de ocho días (siete noches) y tienen un precio de solo 380 euros, que incluye la pensión completa, monitorización y todos los materiales necesarios para llevar a cabo las actividades programadas.

Campo de trabajo para jóvenes

También organizamos un campo de trabajo para jóvenes en Àger, en el paraje natural de la cordillera del Montsec, entre 22 de julio y 2 de agosto con un precio de 400 euros. Los y las jóvenes vivirán una estancia llena de aventuras mientras hacen actuaciones para la mejora del entorno y el patrimonio natural.

Las actividades están coordinadas por equipos de monitores con amplia y contrastada experiencia. Todas las casas incluidas en la oferta cuentan con las mejores condiciones que ofrece*Fundesplai, están equipadas con piscina y ubicadas en emplazamientos privilegiados.

Para mayor información y reservas podéis consultar la página web http://estiudecolonies.elperiodico.cat o llamar al 93.551.15.10.