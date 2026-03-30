Pallapupas impulsa la campaña 'Hay miedos que no se curan con medicina'

"Hay miedos que no se curan con medicina", sostiene la entidad Pallapupas, la oenegé que lleva más de 20 años aportando sonrisas a la realidad hospitalaria con actores profesionales que ceden su tiempo para acompañar a enfermos. Con ese lema y con la convicción de que provocar una sonrisa es terapeutico, mantiene estos días una campaña que quiere visibilizar la importancia del humor como herramienta de acompañamiento emocional para niños hospitalizados y sus familias, y busca que ningún menor tenga que afrontar un proceso médico en soledad o con miedo.

La iniciativa, como tantas otras de Pallapupas, pone el foco en el humor como recurso para enfrentarse a la adversidad y agradecer el lado bueno de la vida. "Hay miedos que no se curan con medicina; se curan con una nariz roja" es la prescripción para enfrentarse a la angustia ante la enfermedad o la cirugía, que se ha convertido en una campaña para la que buscan recaudar fondos y que concluye en seis días. Ya han recaudado el 120% de lo previsto gracias a un centenar de donantes.

Según la entidad, su método, desarrollado durante toda su trayectoria, viene avalado por "los testigos de pacientes, profesionales de la salud y estudios científicos presentados en congresos internacionales y publicados en revistas especializadas". "Trabajamos con un método artístico propio, dirigido a pacientes de todas las edades y en estrecha colaboración con el personal sanitario", sostienen.

El método Pallapupas, explican, utiliza técnicas de artes escénicas, de clown, técnicas sanitarias y herramientas como la escucha activa o el radar. para atender cada caso de forma única y totalmente personalizada en salas de tratamientos, quirófanos, UCI’s, plantas de hospitalización o salas de espera. Están presentes en 15 centros hospitalarios de toda Catalunya, además de colaborar con residencias y centros de mayores.

La iniciativa ha tenido una respuesta positiva en sus primeros días. En menos de 96 horas, la campaña ha conseguido recaudar 700 euros, una cifra que consideran récord, a base de microaportaciones desde cinco euros.