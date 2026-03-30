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Fuegos en Losar de la Vera

Extremadura registra los primeros incendios forestales de la temporada

Ya han ardido más de 200 hectáreas de matorral y hoja de roble y la Consejería de Gestión Forestal baraja como posible causa de inicio la quema ganadero para rejuvenecimiento de pastos

Vídeo | Incendio forestal en Losar de la Vera

Vídeo | Incendio forestal en Losar de la Vera / CEDIDOS

Ángel García Collado

Cáceres
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"Los bomberos están haciendo un trabajo magnífico en una zona muy complicada. Es dificilísimo acceder al punto en el que se ha originado el fuego". Son las palabras de Antonio Sánchez, alcalde de Losar de la Vera (Cáceres), sobre el incendio forestal que, desde este pasado domingo, está afectando a la localidad.

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura ha explicado en su última actualización que sigue activo el fuego, que ya ha calcinado 200 hectáreas aproximadamente: de matorral y hoja de roble. Explican que la probable causa de inicio sea la quema ganadera para rejuvenecimiento de pastos.

Dos helicópteros

Para sofocar el incendio, están trabajando dos helicópteros del Plan Infoex y otros dos de las BRIF (Brigadas de Refuerzo) de Pinofranqueado y La Iglesuela. Además, hay dos aviones anfibios, una unidad de bomberos forestales terrestres, dos brigadas helitransportadas, dos agentes del Medio Natural y un técnico de extinción.

Antonio Sánchez tranquiliza a todos: "Se ha originado muy lejos del casco urbano. Está entre el refugio del Brezo (perteneciente al consistorio) y un pinar, muy retirado de cualquier vivienda y sin casas diseminadas en la zona". También alaba la labor de los bomberos: "Desde que termina la pista forestal para llegar al refugio hasta la zona en la que están trabajando no hay camino. Se puede ir campo a través andando, pero los camiones no deben poder llegar", explica.

"Mucho viento"

"Este domingo fue un día de muchísimo viento. En el pueblo hubo hasta rachas de 70 y 80 kilómetros por hora, así que en la sierra tuvieron que ser mayores. Eso hizo que se propagase con muchísima rapidez", señala. Ahora, su deseo es que el incendio quede perimetrado a lo largo de la jornada de hoy, con condiciones climáticas más favorables.

Sobre la causa del incendio que barajan desde la consejería, señala que es una zona donde se practica la ganadería, pero que en esta época del año apenas hay animales: "En verano suben los rebaños de cabras, ahora mismo puede haber solo un grupo. Las vacas, igual. En invierno se suelen quedar en la orilla del Tiétar. Puede haber sido una negligencia, pero no lo sabemos. No estamos seguros", sentencia.

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En la jornada del domingo hubo varios fuegos forestales distribuidos por toda la región. El de Acebo fue declarado de nivel 0. Todos ellos, excepto el de Losar de la Vera, ya han sido extinguidos.

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