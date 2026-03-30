Detenido por traficar con drogas de diseño en el festival Brunch gracias a un perro policía

Agentes de la Unidad Canina de la Guardia Urbana de Barcelona que participaban en el dispositivo de seguridad del festival Brunch Electronik, celebrado en el Poble Espanyol de Barcelona, detuvieron este domingo a un sospechoso con varias dosis de drogas sintéticas preparadas para su venta. Un perro de esta unidad, entrenado para descurir sustancias estupefacientes, detectó al delincuente tras oler que encima podría llevar pastillas que iba a istribuir en el festival.

Tras husmearlo, el can, llamado Uro, alertó del sospechoso que intentó escapar lanzando una bolsa con drogas. Finalmente, fue detenido por los agentes y durante el registró le encontraron varias dosis de sustancias sintéticas como 2CB, metamfetamina y MDMA separadas individualmente para su distribución.

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Como las cantidades de droga superaban las estipuladas por la legislación como consumo propio, la Guardia Urbana lo detuvo por un delito de tráfico de drogas. Además del número elevado de pastillas que le encontraron también se tuvo en cuenta que las llevaba preparadas para venderlas en dosis pequeñas. En este caso, el perro atrapó al camello.