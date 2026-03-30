Por la Guardia Urbana
Detenido por traficar con drogas de diseño en el festival Brunch gracias a un perro policía
El sospechoso, que llevaba encima varias dosis de metanfetamina y MDMA, intentó escapar
Agentes de la Unidad Canina de la Guardia Urbana de Barcelona que participaban en el dispositivo de seguridad del festival Brunch Electronik, celebrado en el Poble Espanyol de Barcelona, detuvieron este domingo a un sospechoso con varias dosis de drogas sintéticas preparadas para su venta. Un perro de esta unidad, entrenado para descurir sustancias estupefacientes, detectó al delincuente tras oler que encima podría llevar pastillas que iba a istribuir en el festival.
Tras husmearlo, el can, llamado Uro, alertó del sospechoso que intentó escapar lanzando una bolsa con drogas. Finalmente, fue detenido por los agentes y durante el registró le encontraron varias dosis de sustancias sintéticas como 2CB, metamfetamina y MDMA separadas individualmente para su distribución.
Como las cantidades de droga superaban las estipuladas por la legislación como consumo propio, la Guardia Urbana lo detuvo por un delito de tráfico de drogas. Además del número elevado de pastillas que le encontraron también se tuvo en cuenta que las llevaba preparadas para venderlas en dosis pequeñas. En este caso, el perro atrapó al camello.
Suscríbete para seguir leyendo
- La oportunidad de España: reconvertir el 'sol y playa' en 'sol y oficinas' tras la crisis en el Golfo Pérsico
- La Generalitat ya incentiva a los centros médicos que acorten las bajas de pacientes, pese a las críticas
- La remodelación del Gobierno entorpece el plan de Moncloa para relevar a Ángel Escribano de Indra
- Los diagnósticos de cáncer de colon se disparan un 40% en menores de 50 años
- Trump vacila ante la amenaza de que Irán controle además del estrecho de Ormuz, el de Bab el-Mandeb, en la costa de Yemen, por donde pasa el 10% del petróleo mundial
- El autismo de nuestros hijos no desaparece cuando cumplen 18 años': las familias denuncian abandono y reivindican apoyo a la largo de toda la vida
- Estos son los cinco gráficos que explican por qué los mayores de 55 años se consolidan como motor económico
- El pequeño pueblo del Pirineo que ha logrado atraer a 35 nuevos vecinos con vivienda pública y acuerdos con propietarios privados: casi 200 habitantes y un alcalde comprometido