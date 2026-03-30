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Tráfico

Denunciado un conductor por circular a 193 km/h en la C-14 en Verdú (Lleida)

Los Mossos lo interceptaron en Montblanc tras detectarlo en un control en un tramo limitado a 80 km/h

Trànsit se coordina con los principales navegadores y evitará que el GPS recomiende cruzar pueblos para evitar atajos en Semana Santa

Denunciado un conductor por circular a 193 km/h en la C-14 en Verdú (Lleida)

Denunciado un conductor por circular a 193 km/h en la C-14 en Verdú (Lleida)

ACN

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Los Mossos d’Esquadra han denunciado penalmente a un conductor de 41 años por circular a 193 kilómetros por hora en la C-14, a la altura de Verdú (Urgell), en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 80 km/h.

El vehículo fue detectado el domingo a las dos y media de la tarde en un control de velocidad situado en el kilómetro 68.

Interceptado en Montblanc tras el control

Los agentes interceptaron al infractor en Montblanc y lo denunciaron penalmente por un delito contra la seguridad del tráfico.

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Asimismo, le entregaron la citación para presentarse ante la autoridad judicial en los juzgados de Cervera ese mismo lunes.

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