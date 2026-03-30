Educación superior
Clotilde, de 91 años, la alumna más veterana de la UPV: "Mis amigas me recomendaron un centro de día, pero me matriculé en la universidad"
Esta mujer es una de los más de mil jubilados que están inscritos en las Aulas de la Experiencia, un programa académico de la Universidad del País Vasco para mayores de 55 años
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"Mis amigas me recomendaron que fuera a un centro de día. No les hice caso y me matriculé en la universidad. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Me encanta. Me gusta tanto que hasta me molesta tener ahora las vacaciones de Semana Santa. Quiero aprender cosas. Además, hemos hecho una cuadrilla estupenda de amigos. Estoy feliz". Quien habla así es Clotilde Agirre, de 91 años, la alumna más veterana de la Universidad Pública del País Vasco (UPV-EHU).
Cada día, con la ayuda de su andador, Clotilde acude al palacete del centro de Bilbao donde están ubicadas las Aulas de la Experiencia, un programa académico con 26 años de historia que está dirigido a los mayores de 55 años no activos laboralmente y para el que no es necesario tener estudios universitarios previos.
"Me gusta tanto que hasta me molesta tener ahora las vacaciones de Semana Santa. Quiero aprender cosas"
Cuando los alumnos tienen que entrar en internet para acceder al aula virtual, Clotilde no pide ayuda a nadie. "Lo hago sola perfectamente. Me encanta el iPad, ¡qué cómodo es!", explica ante la sonrisa cómplice de sus compañeros de pupitre, cuya media de edad supera los 65 años y entre los que hay desde amas de casa o transportistas sin estudios hasta ingenieras informáticas.
Este curso hay 1.044 séniors matriculados en los campus vascos y muchos más en lista de espera
Las plazas se conceden por sorteo y la demanda es tan alta que hay lista de espera. Muchos de los estudiantes matriculados -este curso hay 1.044 en los tres campus de todo Euskadi- han estado esperando años hasta que han conseguido entrar. Cuando Mario Liendo, ingeniero jubilado de 65 años, fue admitido lo celebró por todo lo alto. Ahora asiste a clase en el mismo palacete bilbaíno donde, de joven, acudía a conciertos de Eskorbuto, icono del punk vasco. Lo que en los años 80 era un 'gaztetxe' (centro juvenil okupado) hoy es un noble edificio propiedad de la BBK y cedido a la UPV-EHU.
Los alumnos han colgado la bandera palestina en la fachada de su universidad. "La facultad no tiene edad. Somos gente comprometida y nos gusta la solidaridad", explica Kepa Ibarra, que durante 22 años trabajó en el Ayuntamiento de Bilbao como delegado sindical. Es el único de la cuadrilla que se declara, entre risas, "insumiso digital".
'Pintxos' y vinos
Los estudios tienen una duración de 4 años y asignaturas que van desde historia de la música y literatura hasta nutrición y salud. El año que viene habrá otra materia nueva: inteligencia artificial. Sin exámenes de por medio, los estudiantes consiguen el título universitario en Ciencias Humanas. A no ser que haya problemas médicos, la asistencia es obligatoria (cada día pasan lista). Las clases empiezan por la mañana y terminan pasadas las 13.00. "Nos da tiempo para recoger a los nietos del colegio", sonríe una alumna. Los jueves, eso sí, son sagrados porque después de clase la cuadrilla se patea el casco viejo de Bilbao para el 'pintxopote' (tomar vinos y algo para picar). "Las salidas culturales que hacemos de vez en cuando son lo mejor de la universidad. Y el 'pintxopote', ni te cuento", sonríe Mikel Romano.
"Ahora asisto a clase en el mismo 'gaztetxe' al que de joven venía a escuchar a Eskorbuto", explica Mario Liende, un ingeniero jubilado de 65 años
Las Aulas de la Experiencia bullen de ganas de aprender, socializar y viajar. Mario ya le ha pedido al rector de la UPV-EHU que apruebe el programa Erasmus Sénior. "A ver si tenemos suerte y nos lo conceden", suspira el ingeniero. El programa académico, además, incluye actividades paralelas a las clases, como cinefórum, taller de teatro y coro.
"Me he ganado la vida como camionero, pero siempre he tenido preocupaciones sociales y políticas"
"Esta universidad ha sido todo un descubrimiento y me siento empoderada no solo por lo que estoy aprendiendo sino por las amistades que estoy haciendo"
"Para mí, esta universidad ha sido todo un descubrimiento. Me siento empoderada, no solo por lo mucho que estoy aprendiendo sino por las amistades que estoy haciendo", afirma Udi, de 60 años, la más aplicada a la hora de tomar apuntes en clase. "Lo escribo todo. Ya no sé ni cuántos cuadernos llevo", sonríe la estudiante, que, en su día, abandonó la carrera de Historia aunque años más tarde se diplomó en Educación social.
"Cuando era joven quise estudiar Medicina, pero no pude. Me matriculé en Químicas y lo tuve que dejar. Me he ganado la vida como camionero, pero siempre he tenido preocupaciones sociales y políticas", añade Iñaki Antón, otro "estudiante feliz" que ha pasado ya los 60 años.
"Los mayores tienen una curiosidad increíble y es muy gratificante darles clase"
Tras la charla con EL PERIÓDICO, toca entrar en clase. Es el turno de la asignatura Sociedad, ciencia y tecnología. Profesor e Investigador de la UPV-EHU, el físico Miguel G. Echevarria comienza a hablar de las aplicaciones de la mecánica cuántica. Con un envidiable sentido del ritmo y sin tener que llamar al orden ni una sola vez, explica el funcionamiento de los fotones, los protones y los iones. Tras varias preguntas de los estudiantes que van desde la inteligencia artificial y los algoritmos hasta la materia y la energía, llega el colofón con el bosón de Higgs, la partícula de Dios. "¡Aprended la nueva tabla periódica!", les pide el físico.
La clase termina con un sonoro aplauso al profesor. Miguel ha conseguido contagiar su entusiasmo por la Física a sus veteranos alumnos. "Los mayores tienen una curiosidad increíble. Es muy gratificante estar aquí", subraya. "¿Sucede igual cuando da clases en la UPV-EHU a los jóvenes?", le preguntamos. Miguel responde con una sonrisa cómplice.
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