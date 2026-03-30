El Govern asegura que la ejecución de la sentencia del catalán en la escuela no cambia nada

La ejecución provisional de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anuló parcialmente el decreto del catalán en la escuela "no altera la actividad ordinaria en los centros educativos" y no tiene "ninguna afectación inmediata", según el Departament d'Educació i FP. La conselleria que dirige Albert Dalmau, en ausencia por baja médica de Esther Niubó, ha respondido este lunes así al auto del alto tribunal que declara "provisionalmente ejecutables los pronunciamientos meramente declarativos que contiene el fallo de la sentencia".

La sentencia, que data del 8 de septiembre pasado, anuló partes de los artículos 2, 4, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 24, 33 y 34 del decreto de la Generalitat de 2024 que blinda el catalán como lengua vehicular de la escuela catalana.

Educació subraya que el decreto sobre el catalán en la escuela "ya estaba suspendido cautelarmente"

En un comunicado, el Departament d'Educació i FP ha asegurado que ha interpuesto recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJC y que su ejecución provisional "no altera la actividad ordinaria de los centros educativos". Así, sostiene que los documentos para la organización y la gestión de estos centros continúan siendo "plenamente vigentes", incluyendo los criterios de uso lingüístico.

Además, apunta que el decreto sobre el catalán en la escuela del 2024 "ya estaba suspendido cautelarmente" y que "no se había aplicado" este curso 2025-26. "En consecuencia, no hay ningún cambio operativo derivado de la decisión del TSJC", subraya.

A continuación, destaca que los proyectos lingüísticos de las escuelas tienen "plena seguridad jurídica" y que el catalán (y el aranés en Aran) son la lengua vehicular, en aplicación del marco legislativo actual (Ley 8/2022, del decreto ley 6/2022 y de la LEC -ley de educación de Catalunya-). El sistema, subraya la conselleria, garantiza además una presencia "adecuada" del castellano como lengua curricular.

El auto del TSJC hecho público este lunes responde al recurso planteado ante el alto tribunal por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB).

Ustec estudia la decisión del TSJC

Por su parte, Ustec, el principal sindicato de la educación pública en Catalunya, ha asegurado que sus servicios jurídicos están analizando "el alcance y las posibles vías de respuesta" al auto del alto tribunal.

Al mismo tiempo, reclama en un comunicado una declaración pública del conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la que se comprometan "de manera clara" en la defensa y el blindaje del catalán como lengua vehicular de la escuela.

También insta a la Generalitat a convocar "de manera urgente" una reunión con los sindicatos para "trabajar medidas que garanticen la protección y la seguridad jurídica del profesorado".