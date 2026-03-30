Carme Botifoll, exdirectora general de Innovación de la Generalitat: "Hicimos lo imposible por Pirelli, pero cuando una multinacional quiere cerrar, cierra, y punto"

Mujer ingeniera en un mundo de hombres, Carme Botifoll lideró desde el inicio el Centre Tecnològic del Bages y su fruto más importante, el Centre Tecnològic de Manresa, justo antes de incorporarse durante cuatro años como directora general de Innovación e Internacionalización al gobierno tripartito de José Montilla. Ahora, jubilada, todavía forma parte del consejo de administración de dos empresas, una de ellas Caixa d’Enginyers, y de momento no piensa dejarlo correr.

Fue nombrada directora general dentro de la conselleria de Empresa del tripartito de José Montilla justo cuando las empresas empezaban a sufrir la gran crisis. ¿Qué pasaba en su despacho?

Fue un desastre. Las cosas que se habían hecho mal formaron una gran bola que fue creciendo, y cuando pasa eso, golpea a mucha gente. El presupuesto de la Generalitat se hundió, y nos llegaban listas interminables de empresas en concurso de acreedores. Vi cosas muy tristes. Llamaban tantos empresarios desesperados pidiendo ayuda que la gente que cogía el teléfono se nos deprimía. Lloraban. Tuvimos que montar un protocolo para atender las llamadas de una forma organizada.

¿Qué clima había en el Govern?

Era una lucha a muerte por el presupuesto. El conseller de Economía no hacía más que recortar, y todos los departamentos nos peleábamos por salvar nuestra parte. En Empresa tuvimos la suerte de que podíamos conseguir fondos en Bruselas y en Madrid. Me pasaba la vida yendo a buscar dinero, pero solo podía captarlo para compañías vivas, no para las que se iban al garete. Fue muy doloroso.

Su trabajo fue crear Acció, una herramienta para internacionalizar e impulsar la innovación. En aquel momento tan duro, las empresas estaban para eso?

El encargo era fusionar el CIDEM y el COPCA, un proyecto mucho más complejo de lo que parecía. Pero sí, fue un buen momento para hacerlo. Las empresas que no fueron arrastradas por el colapso de los bancos y sobrevivieron hicieron unos avances increíbles, porque fueron las que se beneficiaron de la recuperación. Cuando hay una desgracia no afecta a todo el mundo por igual.

Con una directora general y un conseller manresanos, la Pirelli de Manresa cerró. ¿Cómo lo vivió?

Fatal. Para mí el cierre de Pirelli fue lo peor de aquella época. Hicimos lo imposible, pero no hubo manera. Y además, nos engañaron. Me quedó claro que, cuando una multinacional quiere cerrar una planta, la cierra y punto, le des lo que le des. Si es una empresa catalana el conseller de turno puede hacer cosas, puede buscar un acuerdo. Con una multinacional, no.

Estando en el gobierno debió hacerse una imagen muy completa de cómo es la empresa y el empresariado catalán.

Sí. Evidentemente, hay de todo, pero tenemos empresarios admirables, que se matan por su negocio y salen adelante con una resistencia increíble, superando obstáculos enormes. Y no lo hacen tanto por el dinero como por la ilusión que les hace lo que crean. El problema es que, de estos, para los habitantes que somos en Catalunya, tenemos pocos. Necesitaríamos muchos más.

¿Hay alguna a la que ayudasen en Acció que recuerde especialmente como un éxito?

Y tanto. Como ejemplo siempre menciono Avinent, a quien proporcionamos la financiación para hacer el cambio hacia el producto médico. En Acció había gente muy valiosa y se hicieron cosas muy positivas, y habríamos hecho más si hubiéramos tenido más dinero, que hay poco.

¿Si hubiera más dinero para ayudarlas no tendríamos tantas empresas catalanas que se venden?

Puede ser. El ejemplo es el País Vasco. Entre el gobierno y las diputaciones disponen de mucho dinero y apuestan de una manera muy fuerte por la industria. No solo eso: además de dinero, tienen una cultura industrial y cooperativista muy firme; valoran mucho las empresas y hacen piña. Eso facilita que haya muchas compañías potentes con capital vasco.

¿Qué le falta a la política industrial de aquí?

Los gobiernos piensan a muy corto plazo y las empresas no son una prioridad. Antes se atienden temas que se consideran más urgentes porque son más populares. Cuesta entender que, si tenemos tantos pobres, es porque faltan negocios fuertes con muchos puestos de trabajo buenos, y que la única manera de acabar con la pobreza no es dar subsidios, sino tener buenas empresas. Ir subvencionando cada vez a más gente solo puede llevar a una sociedad dividida entre una clase alta y una clase baja que, con lo que dé el Estado o con un trabajo mal pagado, apenas tendrá para comer.

Dependió de usted la red de oficinas de la Generalitat en el extranjero, el archienemigo de la derecha española.

La red que montó Jordi Pujol no se podía criticar demasiado, porque ayudaba, cobrando, a las empresas que querían abrir mercado. Otra cosa fueron las oficinas institucionales que empezó a abrir ERC, y que muchas veces las ponían en el mismo local que las nuestras para ahorrar alquileres. En Acc1ó no nos gustaba que las juntasen, pero no lo podíamos evitar.

¿Qué imagen se llevó de sus cuatro años en la política?

Me permitió ver cómo funcionan las instituciones, fue una gran experiencia y entendí muchas cosas. Encontré algunas personas muy válidas, pero no me convenció. Pierden mucho tiempo peleándose entre partidos y dentro de los partidos, y no piensan nada a largo plazo. El único tiempo que les importa es hasta las próximas elecciones. Con la polarización que tenemos ahora, todavía peor: se odian, y un político no debería odiar a nadie; debería gestionar, y punto.

¿La creación del Consell Tecnològic del Bages, en 1993, fue un intento de hacer la política que echa en falta?

Sí, aquel fue un momento muy bueno para Manresa. Había muchas empresas de la comarca ilusionadas, Caixa Manresa iba bien y hacía de aglutinador, el Ayuntamiento de Manresa lo impulsó mucho, se pudo implicar la UPC, contaban con el apoyo del Consell y los colegios profesionales... Hubo un acuerdo en el que participó todo el mundo, y aquella unión dio mucho fruto. Recuerdo que, cuando me ofrecieron el trabajo de directora, Josep Alabern y Pere Oms me dijeron: tenemos un proyecto y veinte millones de pesetas [120.000 euros] que han puesto los empresarios, con esto tienes que empezar. Unos años después, inaugurar la sede del CTM en Les Bases fue quizá el mejor momento de mi vida profesional.

El CTM se convirtió en el punto de partida del fallido Parc Tecnològic. ¿Unas ilusiones muy altas y una gran decepción?

Ha quedado Eurecat, que hace proyectos muy interesantes y es importante para Manresa. El resto ha sido una decepción, sí. El Parc se fue retrasando por problemas burocráticos entre los dos ayuntamientos implicados y porque no había nadie al frente dedicado plenamente a impulsarlo. La crisis llegó cuando todavía no estaba ni empezado y lo tumbó todo. Y además, desapareció Caixa Manresa, que hacía un papel de liderazgo importantísimo. Solo faltaba que reventara Pirelli. ¡Ojalá ahora tuviéramos un Parc Tecnològic con cuatro o cinco empresas potentes!

¿Allí se perdió la oportunidad de que ahora tuviéramos una Manresa diferente?

El Bages sería diferente, sí. La ciudad de Manresa no lo sé, porque tiene el problema de la parte vieja, que no acaba de solucionarse. En Manresa ha fallado algo que ha hecho que quedara rezagada.

Caixa d’Enginyers ha sobrevivido a la catástrofe de las cajas. ¿Por qué?

Porque nunca invirtió ni un euro en ladrillo. Tan simple como eso. Por todo lo demás, aunque jurídicamente sea una cooperativa, con más de 200.000 socios, hace exactamente lo mismo que un banco.

¿Cómo sobrevive, siendo tan pequeña?

Es pequeña, pero no tanto. Comparado con los grandes del sector somos una pulga, pero gestionamos casi diez mil millones de euros. ¿Cuántas empresas hay de esta magnitud? Tenemos un sector de mercado muy específico, el de los profesionales, y captamos clientes por el boca a boca. Como no tenemos accionistas a quienes pagar beneficios y no nos presiona la bolsa, la gran mayoría del dinero que ganamos va a reservas voluntarias, lo cual hace que tengamos una solvencia enorme.

Y en octubre de 2017 fue la única que no se fue.

Ni se nos pasó por la cabeza. Preparamos una situación de emergencia por si teníamos retiradas masivas, pudimos responder perfectamente y no pasó nada. La salida de dinero fue importante, pero la entrada también. Hubo clientes que se fueron del banco donde estaban, supongo que porque se llevaba la sede fuera, y nos trajeron el dinero a nosotros. ¡La situación se equilibró sin que hiciéramos nada!

¿Cómo ha condicionado su vida ser una mujer ingeniera en una profesión de hombres?

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Normalmente no ha sido muy importante. En todas partes me han tratado bien, desde que estaba en la Universidad y allí hice amigos que todavía tengo ahora. Cuando dirigía el CTM y tenía que ir de un lado a otro reuniéndome con empresarios yo diría que el hecho de que fuera una mujer ingeniera les hacía gracia. Eso sí: tenía que hacer las cosas bien.

'Els quatre cantons' ¿Todo el mundo tiene lo que se merece? No. Mejor cualidad, peor defecto. Esfuerzo, y demasiado miedosa. ¿Cuánto es un buen sueldo? Para una familia, 70.000 euros brutos al año. ¿Percibe presión estética? Sí. ¿Su libro preferido? «Los pilares de la tierra», de Ken Follett. Una obra de arte. El «David» de Miguel Ángel. ¿En qué es experta? En gestionar. ¿Qué se debería inventar? Un sustituto de verdad para el combustible fósil. ¿Dios existe? No lo sé. ¿A qué personaje histórico o de ficción invitaría a cenar? Isabel la Católica. Un mito erótico. Ninguno. Acabe la frase. La vida es... Para vivirla como venga. ¿La gente por naturaleza es buena, mala o regular? Regular. Haga un paraíso con tres ingredientes. Buena comida, buena temperatura, y buen paisaje. Un lema para su vida. Esfuérzate en terminar las cosas.