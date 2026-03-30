Cae una banda que suplantaba herederos para apropiarse de pisos en el Baix Llobregat

Una operación de los Mossos d'Esquadra a primera hora de este lunes ha culminado con la desarticulación de una banda que se dedicaba a apropiarse de inmuebles con documentación falsa que después vendían. Se trata de un grupo organizado que actuaba principalmente en el Baix Llobregat. Precisamente las entradas y registros y las detenciones se han producido en varias localidades de esta zona, como en Sant Vicenç dels Horts, según ha podido saber este diario.

Según han explicado fuentes relacionadas con la investigación, los sospechosos conseguían información sobre un inmueble que había quedado vacío, habitualmente por fallecer su dueño sin descendencia o no encontrar al legítimo heredero. La banda supuestamente habría conseguido o intentado regularizar, como mínimo, media docena de pisos.

A partir de encontrar el inmueble adecuado, miembros de la banda presentaban copias de testamentos, elaboradas por notarios de países de Sudamérica como Paraguay o Cuba, en las que se hacían pasar por los legítimos herederos de estos pisos y acudían a notarías del Baix Llobregat y a alguna de Barcelona para validar este proceso. También entregaban títulos de la propiedad técnicamente "perfectos", según los profesionales que los han visto, lo que alertó a los notarios españoles.

Una vez tenían a su nombre el inmueble lo vendían o obtenían un beneficio. La trama se destapó después de que algunos notarios del Baix Llobregat informaron de estas posibles irregularidades inmobiliarias a los Mossos. Por un lado, señalaban la calidad de las falsificaciones detectadas, por lo que consideran que la banda debía tener contactos con algún notario de estos países sudamericanos. Además, también detectaron que se hicieron varias tramitaciones similares de validaciones de inmuebles por parte de personas que, a priori, no estaban relacionadas entre ellos. Además, estos documentos, como testamentos o títulos de propiedad provenían siempre delas mismas notarías sudamericanas.

En este sentido, fuentes cercanas a la investigación remarcan a este diario que en algún caso también presuntamente se falsificaron documentos antiguos elaborados por un notario español que ya no ejerce. Otro de los factores que llamó la atención de los agentes fue la gran capacidad de los sospechosos para encontrar en el registro de la propiedad inmuebles vacíos que no habían sido reclamados por herederos. Así podían iniciar el proceso para quedarse con ellos con la documentación fraudulenta.

Al tratarse de una posible estafa los notarios avisaron a la División de Investigación Criminal de los Mossos. Las pesquisas han durado varios meses y se han hecho seguimientos de sospechosos al salir de notarías además de que también se ha contactado con las autoridades de otros países para hacer comprobaciones respecto a la documentación entregada para hacer la validación de los inmuebles. La trama estaba tan bien elaborada que hasta el Colegio Notarial de Catalunya emitió una alerta a sus colegiados ante este posible fraude.

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La causa está bajo secreto por orden judicial. Este lunes, los agentes han detenido a varios miembros de esta banda y han incautado documentación que puede ser relevante para las pesquisas. Por el momento, los sospechosos están acusados de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de bienes inmuebles. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.