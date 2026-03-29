Videopódcast 'Sobre (vivir) a la crianza'
Víctor Amat, psicóloco y padre: "Los hombres sufrimos un duelo de novios con la aparición del bebé"
El debate sobre la paternidad explora la diferencia entre "ayudar" y corresponsabilizarse
Francesc Núñez "Cuando llegan los niños a la pareja hay un conflicto de intereses y de expectativas"
Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres: "Cada vez más madres nos dicen que han tenido que separarse para poder descansar"
La maternidad ha sido ampliamente estudiada como un terremoto en la vida de las mujeres, pero la paternidad también transforma a los hombres, aunque a veces de manera menos visible. En este nuevo capítulo conversamos con Víctor Amat, psicólogo y padre; Francesc Núñez Mosteo, sociólogo y padre; y Sergi Pons, guionista y también padre, para analizar cómo los hombres lidian con la crianza, la pareja y la intimidad.
Del “ayudar” a corresponsabilizarse
Uno de los temas centrales es la diferencia entre ayudar y corresponsabilizarse. Muchas mujeres millennial sienten que cargan con la mayor parte de la organización familiar, mientras que algunos hombres no tienen referentes claros de cómo asumir el cuidado.
Sergi Pons confiesa: “Eché de menos alguien que me zarandeara y me dijera: tío, vas a ser padre, con todas las letras”. Para Amat, el choque surge de la convergencia de culturas familiares distintas: “Antes la crianza recaía sobre las mujeres. Ahora todos debemos participar, pero las decisiones son conflictivas porque cada uno tiene su referencia”.
Duelo y culpa masculina
En la conversación se aborda también el duelo que sienten los hombres con la llegada del bebé: pérdida de intimidad, cambios en la pareja y sensación de exclusión. Muchos se sienten secundarios, con culpa por no haber parido, y ceden responsabilidades sin quererlo, generando tensiones.
“Mi pareja tiene una capacidad de previsión mucho más alta; yo no sé ni cómo será mi día mañana. Hay que subirse al autobús en el que ella ya está”, relata Pons, reflejando la desconexión entre planificación y improvisación que provoca fricciones cotidianas.
Conflictos diarios y negociación constante
La crianza trae desacuerdos sobre rutinas, alimentación, compras o incluso la elección de nombres. La clave es llegar a acuerdos reales, aceptar diferencias y reconocer el aporte de cada uno, incluso si no coincide con la visión de lo que es “lo mejor” para el hijo.
Recuperar la pareja y la intimidad
La llegada de los hijos también afecta la vida sexual y social de la pareja. “Se hace lo que se puede. Durante los primeros años, la vida sexual y social se verá limitada, pero la confianza y la elección mutua pueden sostener la relación”, apunta Francesc Núñez.
Corresponsabilidad en acción
Aunque los hombres muestran cada vez más conciencia e implicación, la verdadera corresponsabilidad requiere práctica, paciencia y negociación diaria. La paternidad obliga a toda la pareja a reequilibrar roles, asumir responsabilidades y aprender juntos un nuevo sentido de colaboración, donde el conflicto no solo es inevitable, sino también una oportunidad de crecimiento y aprendizaje mutuo.
Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'
Podrás escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza' cada domingo en las principales plataformas de pódcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music y Youtube.
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