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En Madrid

Tres detenidos por robar libros durante años para venderlos por internet y ganar 400.000 euros

La Guardia Civil acusa a un empleado de una empresa distribuidora de ejemplares y otros dos implicados por comercializarlos en una plataforma digital

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Agentes de la Guardia Civil, en un operativo para desmantelar un grupo criminal.

Agentes de la Guardia Civil, en un operativo para desmantelar un grupo criminal. / GUARDIA CIVIL

EFE

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Madrid
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La Guardia Civil ha detenido al empleado de una empresa distribuidora de libros y otras dos personas por sustraer durante años gran cantidad de ejemplares para después venderlos en una plataforma digital de compraventa, unos hechos por los que habrían obtenido unos beneficios de 400.000 euros. Según informa la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, la investigación se inició tras la denuncia interpuesta por parte de la empresa distribuidora de libros, que venía sufriendo la pérdida de numerosos ejemplares desde hace varios años.

Iniciada la investigación se pudo determinar la existencia de un supuesto grupo criminal. Mientras el empleado de la empresa sustraía gran cantidad de libros, otras dos personas los vendían en una plataforma digital de compra-venta de productos.

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Tras un análisis de la sustracción de los ejemplares y de las ventas en la plataforma digital, se estima que los beneficios obtenidos ascenderían a unos 400.000 euros. Finalmente, la operación culminó el día 11 de marzo con la detención de las tres personas por un supuesto delito continuado de hurto y otro de pertenencia a grupo criminal.

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