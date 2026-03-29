Incendio
El fuerte viento propaga con rapidez el fuego en el parque natural de Sierra Espuña y la UME se prepara para intervenir
La Comunidad ha activado el Plan Infomur en Nivel 2, destinado a incendios forestales de alta gravedad
José Arrondo
De acuerdo con el servicio de emergencias 112, en estos momentos se está desarrollando un incendio forestal en el Parque Natural de Sierra Espuña, en el municipio de Totana.
El servicio de Protección Civil de dicho territorio declaró en su cuenta de Facebook que el fuego se está propagando con rapidez debido al fuerte viento de componente norte. En este sentido, han pedido a la población que evite transitar entre Aledo y Zarzadilla de Totana para no dificultar la labor de los equipos de emergencia.
Por las dificultades que están teniendo los equipos desplazados al sitio, se ha activado el Plan Infomur de Emergencias en nivel 2 —este nivel se activa cuando se considera que el incendio forestal es de alta gravedad, requiriendo la incorporación de medios estatales extraordinarios no asignados inicialmente—.
Concretamente, en las cercanías de la zona conocida como El Llano de las Cabras. Ante el riesgo de propagación, se activó un dispositivo de respuesta en el que se han movilizado y desplazado a la zona efectivos de los bomberos de los parques de Lorca, Alhama y Totana.
En el despliegue se han utilizado dos helicópteros. También están presentes brigadas forestales procedentes de Totana, Alhama, Zarcilla, Mula y Cehegín, y bomberos. En estos momentos, los efectivos continúan trabajando en el lugar.
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado su existencia, así como el seguimiento por parte de la Comunidad Autónoma para ver su evolución. También se ha mostrado, a través de la red social X (antes Twitter), atento a la situación el delegado del Gobierno, Francisco Lucas que ha aprovechado para comunicar el desalojo de un grupo scout en la Finca Caruana.
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