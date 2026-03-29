Propuesta de desburocratización
El sindicato Ustec rechaza la app 'La meva educació' y crítica el plan del Govern por llegar "tarde"
La organización cuestiona la aplicación por vincularlo a un modelo "basado en licitaciones y plataformas privadas" y reclamar reabrir negociaciones para elaborar una propuesta alternativa
Catalunya impulsa 'La meva educació', una app similar a La Meva Salut para agilizar la relación familia-escuela
Ustec denuncia que la propuesta del Govern para reducir burocracia a docentes y direcciones de los centros "llega tarde" y asegura que mantiene un modelo "basado en licitaciones y plataformas privadas". El sindicato educativo -mayoritario en la educación primaria- ha respondido así al plan de desburocratización que ha anunciado este domingo el Govern, y asegura que se ha excluido a la mayoría sindical de la negociación del mismo. Ustec afirma que hace semanas puso sobre la mesa 30 medidas, elaboradas a partir de 250 aportaciones de docentes y personal de atención educativa, que según el sindicato no se han tenido en cuenta. En este sentido, el sindicato exige reabrir la negociación en la mesa sectorial para elaborar un "plan alternativo" de desburocratización.
Asimismo, el sindicato recuerda que semanas atrás presentó "propuestas alternativas" a las que plantea Educación. Se trata de 30 medidas, añaden, "para reducir de verdad la carga burocrática en los centros y devolver tiempo educativo al personal, a los equipos directivos y al conjunto de los centros". A juicio de Ustec, el plan anunciado por el Govern se basa en nuevas licitaciones, empresas adjudicatarias y plataformas externalizadas para piezas centrales del sistema. "En lugar de apostar por una herramienta pública, integrada y al servicio de los centros, insiste en un modelo que fragmenta, privatiza y aleja todavía más la gestión educativa del control público", cuestiona.
El sindicato considera especialmente grave que se profundice en esta vía también en la relación con familias y alumnado. Según la propia Ustec, diversas familias ya han denunciado problemas y disfunciones derivadas de la dependencia de plataformas privadas como Google y Microsoft. Por el contrario, Ustec defiende un único entorno interoperable, de titularidad y gestión pública, inspirado en modelos como Séneca, que ya funciona en otras comunidades. Rechaza que en Catalunya se continúe perpetuando un ecosistema disperso, poco usable y pensado más para el control que para facilitar el trabajo en los centros.
Por otro lado, Ustec denuncia que el Govern "quiere dejar fuera de la negociación otra vez a la mayoría sindical", realizando el seguimiento del plan dentro de la comisión del acuerdo firmado con CCOO y UGT. Por todo ello, el sindicato exige la convocatoria de la mesa sectorial para retomar "inmediatamente" la negociación sobre salarios, ratios, recursos para la escuela inclusiva y medidas reales de desburocratización.
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