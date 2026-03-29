Dos municipios del Berguedà se oponen a la construcción de la central hidroeléctrica reversible de la Baells

La población de los pueblos de Vilada y La Nou de Berguedà han dicho "no" a la construcción de la central hidroeléctrica reversible de la Baells. Así lo han dejado claro los 312 vecinos de ambos municipios que han votado en la consulta popular no referendaria, cuyo resultado no es legalmente vinculante, celebrada este sábado. En La Nou, el número de opositores al macroproyecto representa un 69% del total de censados (72 personas); en Vilada, en cambio, el porcentaje ha sido menor, del 55% (126 personas), pero, aun así, supera la mayoría.

En Vilada, de las 391 personas censadas mayores de 16 años —las que podían votar—, lo han hecho 228, un 58%. De estas, 101 se han decantado por el "sí" (un 44,2%), mientras que 126 lo han hecho por el "no" (un 55,7%). Además, una persona ha votado en blanco. En La Nou, de las 156 personas que podían participar en la consulta, lo han hecho 104, un 66% del total. De estas, 32 han votado "sí" (un 31%) y las 72 restantes han optado por el "no" (un 69%).

Consultados por este diario, Joaquim Espelt y Josep Maria Peixó, alcaldes de Vilada y La Nou, respectivamente, han valorado positivamente los índices de participación en ambos municipios. Además, han explicado que, a partir de ahora, empezarán a trabajar para determinar sus próximos pasos, así como su posicionamiento respecto al proyecto. Pese a que la central afectará a estos dos municipios y también a Cercs, en este último no se ha celebrado ninguna consulta porque el Ayuntamiento ya se ha posicionado a favor.

Proceso de reflexión

Hèctor Aranda, como representante del Grupo de Defensa de la Naturaleza del Berguedà, entidad abiertamente opuesta a la central junto con la Plataforma Pla de Clarà Viu, ha manifestado su satisfacción ante los resultados obtenidos. "Esto debe hacer reflexionar a las instituciones; a los Ayuntamientos para que rechacen el proyecto, al Consejo Comarcal y a todas las superiores. Tienen que escuchar a la gente", apunta.

En este sentido, la Plataforma Pla de Clarà Viu ha instado a las administraciones a "asumir el resultado de la consulta y mover ficha para frenar la central". Aparte, han exigido que se reconozca como vinculante el resultado para que "el Gobierno de la Generalitat y el Ministerio de Transición Ecológica detengan inmediatamente la tramitación del proyecto y cualquier participación pública". Así, han reiterado que ven el proyecto "completamente inviable" y alertan de los perjuicios que podría comportar, tales como "riesgos geológicos o la pérdida de biodiversidad", según aseguran.

Jornada de votación

Desde las 09:00 horas de la mañana, cuando se han constituido las mesas de la consulta popular no referendaria en Vilada y en La Nou de Berguedà, un goteo constante de vecinos ha ido dirigiéndose al local municipal correspondiente para depositar sus votos en las urnas. En ambos municipios, las mesas se han constituido con total normalidad y no ha habido ningún incidente durante toda la jornada.

Algunos de los votantes llamados a las urnas ven con cierto escepticismo el proyecto de la central. Uno de ellos es el vecino de Vilada Josep Lluís Rodríguez, de 68 años. Según ha manifestado a Regió7, "cuando se quieren sacar adelante proyectos tan grandes, al principio te lo pintan todo muy bonito y después los resultados acaban siendo bastante diferentes; de todo aquello que dijeron que harían ya no se acuerdan". En este sentido, añade que si se acabara cumpliendo todo lo que prometen las empresas promotoras "sería un proyecto que puede beneficiar al territorio", pero no cree que acabe siendo así. Pese a ello, ha remarcado la importancia de participar en la consulta. "Si no votamos es como si no existiéramos", concluye.

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En La Nou, tras votar, algunos vecinos se han quedado fuera del centro cívico hablando del proyecto de la central. Dos de ellas son Montserrat Fuentes, de 69 años, y Lurdes Noguera, de 65, que se oponen abiertamente a la construcción de la central reversible. Según han manifestado a este diario, consideran que es "un proyecto innecesario". "Sobra energía en la comarca, por eso no me parece bien que se eche a perder un territorio agrario que está en funcionamiento para que se lucren unas empresas privadas", comparte Fuentes. En esta misma línea, Noguera no vería bien que el proyecto de la central salga adelante. "Prefiero que todo se quede como está ahora, no creo que sea bueno ni para el pueblo ni para la comarca", detalla.