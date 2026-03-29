Mas católicos, menos creyentes: la paradoja religiosa en España

El catolicismo está de moda en España, dicen las redes. Con el álbum 'Lux' de Rosalía, la película 'Los Domingos', el auge de los 'influencers' católicos, los retiros espirituales de Effetá o el grupo de música Hakuna, parece que una parte de la cultura digital se arrodilla ante el altar. Por otro lado, estudios y titulares narran un profundo proceso de secularización y alejamiento de la religión entre la sociedad española.

Los datos de las encuestas dan la razón a ambos, a corto plazo. El catolicismo ha detenido en los últimos tres años el descenso constante de las últimas dos décadas y media. El porcentaje de la población española mayor de edad que se considera católica es del 54%, según el barómetro del CIS de febrero. Está ligeramente por encima de su mínimo histórico, en 2023, cuando el 51,4% de los españoles se declararon católicos.

Gráfico de visualización de datos sobre los católicos.

Aun así, a largo plazo, los católicos están muy lejos de los resultados de principios de siglo, cuando eran cerca del 80% de la población. En cambio, el grupo que más ha crecido en este período ha sido el de los ateos, que han pasado de representar el 3,5% de los españoles al 15,6%.

Por otro lado, los creyentes españoles de otras religiones han aumentado paulatinamente en los últimos veinte años, del 1% a principios de los años 2000 hasta el 3% en la última encuesta.

El 54% de la población, de nacionalidad española y extranjera, se declara religiosa, aunque solo el 17% es practicante regular, según el barómetro sobre Religión y Creencias en España (BREC) del Observatorio del Pluralismo Religioso.

Identidad cultural

Así, del 46% de la población que se declara católica, solamente una de cada cuatro personas son practicantes regulares. Más allá de la fe, el catolicismo se mantiene como una identidad cultural en España, ya que dentro de este grupo, casi la mitad no se consideran espirituales ni interesados en la religión.

El proceso de secularización de los españoles ha sido uno de los más acelerados de Europa, marcado en las últimas dos décadas por el abandono de la práctica católica cotidiana, hecho “compatible con la persistencia de una alta identificación social con el catolicismo”, según explica el artículo sobre el “catolicismo 'cool'” de los sociólogos Rafael Ruiz Andrés, Ignacia Perugorría y Joseba García Martín publicado en la Revista Española de Sociología.

Junto a este proceso, observan, se incrementa la polarización política y la brecha cultural, así como una oposición al pluralismo religioso y étnico que convergen en el lado más conservador de los grupos católicos. Así, la persistencia cultural del catolicismo durante el proceso de secularización de los españoles es el cimiento para el aumento de católicos en los tiempos más recientes.

Crece el evangelismo

Aunque no hay datos de fieles de cada religión minoritaria, el Observatorio del Pluralismo Religioso estudia el número de lugares de culto para entender las tendencias religiosas en España.

Después del catolicismo, la religión que mayor número de iglesias tiene en España es el evangelismo, una rama del cristianismo protestante: más de 4.400. Ha sido también la que más ha crecido en números totales en los catorce años de los que hay datos, con 1.671 iglesias nuevas. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) explica en el informe anual 2023-2024 que no hay estudios sobre el número de fieles, aunque en 2023 declaró a EFE que calculan que había 1,5 millones de creyentes.

Gráfico de visualización de otras religiones y lugares de culto.

Les siguen las mezquitas, con un total de 1.983 el año pasado, habiendo abierto más de 950 en el mismo período. Según el Observatorio Andalusí de la Unión de Comunidades Islámicas, a finales de 2023 había en España 2,4 millones de musulmanes.

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Lejos quedan las otras religiones minoritarias, como los Testigos de Jehová, con 572 salones del reino y 127.840 fieles registrados por la propia organización, los cristianos ortodoxos con 241 iglesias, o los budistas con 187 templos. En comparación, en España en 2025 había 22.922 parroquias católicas, unas 150 menos que en 2011.