Catalunya impulsa 'La meva educació', una app similar a La Meva Salut para agilizar la relación familia-escuela

"Fins a l’espardenya de tanta contrasenya" o "fins els ovaris d’omplir qüestionaris" son algunos de los lemas que se han escuchado y leído durante las recientes y multitudinarias manifestaciones de profesores en Catalunya. El exceso de burocracia que asfixia al profesorado es uno de los ejes centrales de las protestas docentes (junto al salario y la impotencia ante una escuela inclusiva desplegada sin recursos suficientes). Un problema, el de vivir atrapado en un 'excel' con columnas infinitas, que adopta múltiples caras: de las 150 aplicaciones simultáneas existentes en el sistema educativo catalán a las 40 encuestas y formularios de media que deben contestar los docentes cada curso.

Educació prevé que la primera fase de esta prima hermana de La Meva Salut esté lista en julio de 2027

Ante esta realidad, la Conselleria d’Educació i FP ha dado a conocer este domingo su Plan de Rescate 2026-2030, iniciativa destinada a "modernizar los sistemas de información, transformar la manera de trabajar, a mejorar la eficiencia y la calidad del sistema educativo catalán" mejorando a la vez el bienestar docente por la descarga burocrática que supondrá, en el que prevén invertir 60 millones de euros. Su medida estrella es el lanzamiento de la app 'La meva educació' -prima hermana de La Meva Salut-, donde las familias podrán consultar el histórico de las notas de sus hijos, comunicarse con el profesorado y pagar el comedor.

En 'La meva educació' se podrán consultar notas, comunicarse con el profesor o firmar autorizaciones

"Un entorno digital único y centralizado que integrará servicios, recursos y canales de información para alumnado, profesorado, centros y familias", señalan sus impulsores. Así, una sola app permitirá a docentes, familias y alumnos desde actualizar los datos personales hasta firmar autorizaciones de salidas o derechos de imagen. De comunicar las faltas de asistencia a introducir las reuniones en la agenda.

La previsión del Govern es que la primera fase de la ambiciosa app esté lista en julio del 2027, ya que el curso 2027-2028 está previsto que se impulse ya a matrícula on line.

Educació ha dado ya algunos pasos en la desburocratización de la escuela, como que los docentes puedan autogestionar el desbloqueo de las contraseñas XTEC (hasta ahora lo tenía que hacer el director)

El plan de desburocratización -recogido en el ‘acuerdo de país’ firmado por Govern, CCOO y UGT, según recuerda Albert Dalmau, conseller de Presidència y de Educació durante la baja médica de Esther Niubó- incluye también la ‘APP Borsa’, que permitirá a los docentes aceptar o rechazar nombramientos, sustituyendo el sistema actual basado en SMS y web.

Otra de las medidas 'estrella' del plan es mejorar el siempre polémico programa 'Esfera', en el que el profesorado debe introducir las notas, que da problemas evalución tras evaluación.

Pasos ya dados

Más allá de esas mejoras a futuro, la conselleria ha sacado pecho de los procesos ya simplificados, como la reducción en un 32% en primaria y 46% en secundaria de datos anuales para implementar por parte de los centros o que los docentes puedan autogestionar el desbloqueo de las contraseñas XTEC (hasta ahora lo tenía que hacer el director).

El 77% de las aplicaciones de la conselleria tiene más de 10 años

También se han dejado de tener que enviar los informes mensuales obligatorios de asistencia de ‘vetlladores’ y auxiliares de conversación (excepto en caso de incidencia) o se ha dejado de enviar obligatoriamente los horarios de los docentes a los servicios territoriales.

Sistema obsoleto

Desde la conselleria admiten que la complejidad en el aula no la pueden cambiar, ni los numerosos requisitos de la Administración, pero pueden actualizar un sistema que reconocen obsoleto.

Durante la presentación del plan los responsables del departament han asegurado que el 77% de las aplicaciones de la conselleria tiene más de 10 años. Además, hay 39 aplicaciones que tienen entre 16 y 20 años y 15, de más de 20 años.