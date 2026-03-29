Acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales

El Gobierno y la Conferencia Episcopal firmarán este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, junto al defensor del Pueblo. Este acuerdo tiene como fin reparar a las víctimas que no pueden recurrir a la justícia, cuando sus casos ya han prescrito.

A las once de la mañana de este lunes está prevista la rúbrica del sistema de reparación de abusos sexuales, en la sede del Defensor del Pueblo, según ha anunciado en redes sociales el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo

El @DefensorPuebloE, @Confepiscopal, @M_Presidencia y @MediosConfer firmarán mañana lunes 30 de marzo el protocolo para reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica



👉Síguelo en directo a partir de las 11 am:https://t.co/6P4ArnQ8JD pic.twitter.com/2olWQ99WLe — Defensor del Pueblo (@DefensorPuebloE) March 29, 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido El Defensor del Pueblo y otros firmarán un protocolo para reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica.

El acuerdo será firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

Fruto de negociaciones

El acuerdo para que la Iglesia asuma el coste de las indemnizaciones por los casos de pederastia ya prescritos, mediante un sistema de arbitraje, se anunció el pasado 8 de enero. El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, firmó un convenio con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y con el responsable de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), en el que se acordaba que el Defensor del Pueblo revisaría cada caso y fijaría las cuantías de las compensaciones.

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La firma definitiva del protocolo llega tras un proceso de negociación entre el Gobierno y la Iglesia, marcado por tensiones. De hecho, apenas diez días antes de este anuncio, la jerarquía eclesiástica había paralizado el acuerdo por discrepancias en torno a las indemnizaciones previstas.