Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bajas laboralesDeclaración de la rentaEspañaRosalíaAlgecirasInditex - AlcampoIncendio BarcelonaLince ibéricoSagrada FamíliaIrán
instagramlinkedin

Reparación de víctimas

Acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales

Tras negociaciones, el ministro Félix Bolaños y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, firmarán el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos, con el Defensor del Pueblo como mediador

El presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, en una rueda de prensa en el Palacio de Parcent, Madrid, el pasado 8 de enero

El presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, en una rueda de prensa en el Palacio de Parcent, Madrid, el pasado 8 de enero / Diego Radamés - Europa Press / Europa Press

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Gobierno y la Conferencia Episcopal firmarán este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, junto al defensor del Pueblo. Este acuerdo tiene como fin reparar a las víctimas que no pueden recurrir a la justícia, cuando sus casos ya han prescrito.

A las once de la mañana de este lunes está prevista la rúbrica del sistema de reparación de abusos sexuales, en la sede del Defensor del Pueblo, según ha anunciado en redes sociales el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo

El Defensor del Pueblo y otros firmarán un protocolo para reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica.

El acuerdo será firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

Fruto de negociaciones

El acuerdo para que la Iglesia asuma el coste de las indemnizaciones por los casos de pederastia ya prescritos, mediante un sistema de arbitraje, se anunció el pasado 8 de enero. El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, firmó un convenio con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y con el responsable de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), en el que se acordaba que el Defensor del Pueblo revisaría cada caso y fijaría las cuantías de las compensaciones.

Noticias relacionadas

La firma definitiva del protocolo llega tras un proceso de negociación entre el Gobierno y la Iglesia, marcado por tensiones. De hecho, apenas diez días antes de este anuncio, la jerarquía eclesiástica había paralizado el acuerdo por discrepancias en torno a las indemnizaciones previstas.

TEMAS

  1. El Gobierno permitirá expropiar terrenos para construir centrales de bombeo y amplía de 7 a 12 años el plazo máximo para su construcción
  2. Europa registra el primer caso humano importado de infección por gripe aviar A (H9N2) en la UE
  3. La oportunidad de España: reconvertir el 'sol y playa' en 'sol y oficinas' tras la crisis en el Golfo Pérsico
  4. Uno de cada 10 trabajadores de baja laboral recibirá una llamada de un inspector médico durante su recuperación
  5. El autismo de nuestros hijos no desaparece cuando cumplen 18 años': las familias denuncian abandono y reivindican apoyo a la largo de toda la vida
  6. Level suspende el vuelo entre Barcelona y San Francisco por falta de motores de aviones a partir del 30 de abril
  7. Renfe convoca una oferta pública de empleo para incorporar a 600 nuevos trabajadores: fechas, funciones y requisitos
  8. Trump vacila ante la amenaza de que Irán controle además del estrecho de Ormuz, el de Bab el-Mandeb, en la costa de Yemen, por donde pasa el 10% del petróleo mundial

Acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales

Acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales

El temporal de viento en Catalunya deja ocho heridos y rachas que rozan los 170 km/h

El temporal de viento en Catalunya deja ocho heridos y rachas que rozan los 170 km/h

La tripulación de Artemis II antes de partir: "Esperamos que la Luna sea un destino para todos"

La tripulación de Artemis II antes de partir: "Esperamos que la Luna sea un destino para todos"

Directo | El episodio de viento deja ocho heridos en Catalunya

Directo | El episodio de viento deja ocho heridos en Catalunya

Vídeo | El temporal de viento en Catalunya deja varios heridos y rachas que rozan los 170 km/h

La ONU suma 40 animales, como el guepardo y el tiburón martillo, a la lista de especies protegidas

La ONU suma 40 animales, como el guepardo y el tiburón martillo, a la lista de especies protegidas

Una mujer y dos menores heridos de poca gravedad por la caída de una plancha por el viento en un camping de Camarasa

El fuego ya calcina 400 hectáreas en Sierra Espuña y la UME envía medios para frenarlo

El fuego ya calcina 400 hectáreas en Sierra Espuña y la UME envía medios para frenarlo