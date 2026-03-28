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En Brians 1

Trasladan de módulo al padre del bebé maltratado en Barcelona tras un incidente con otros internos

Está acusado de lesiones muy graves, agresión sexual y maltrato habitual al menor

El bebé maltratado por sus padres pasó por un CAP y tres hospitales antes de llegar a Vall d'Hebron

La cárcel de Brians 1

La cárcel de Brians 1 / RICARD CUGAT

ACN

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La dirección de Brians 1 ha cambiado de módulo al padre del bebé de seis semanas maltratado en Barcelona tras un incidente con otros internos, según informa Ser Catalunya y han confirmado a la ACN fuentes cercanas a los trabajadores penitenciarios.

Las mismas fuentes aseguran que el hombre, en prisión preventiva desde el pasado viernes, fue reconocido por algunos internos y se produjo una agresión de baja intensidad, que no ha provocado heridas. Los hechos habrían ocurrido el pasado jueves y se ha decidido trasladarlo a un módulo más tranquilo.

El bebé de seis semanas fue presuntamente maltratado por sus padres, un hombre de 42 años y una mujer de 43, ambos en prisión acusados de lesiones muy graves, agresión sexual y maltrato habitual al menor.

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El pequeño se encuentra ingresado en la uci neonatal de Vall d'Hebron, hospital en el que trabajaba su madre, enfermera en la planta de Traumatología y en el que nació el niño. Según informó la consellera de Salut, Olga Pané, el bebé sobrevivirá pero le quedarán secuelas derivadas de los abusos. En concreto, podría tener daños neurológicos y en otros órganos corporales.

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