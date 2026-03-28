Catalunya encabeza las detenciones por yihadismo en España en los últimos cinco años

La lucha antiterrorista por delitos de yihadismo deja en España un balance en los últimos cinco años de 37 menores de edad detenidos y 116 expulsados, dentro una estrategia que el Ministerio del Interior destaca por sus "elevados niveles de eficacia" en el plano de la prevención para "neutralizar la amenaza antes de que alcance fases operativas avanzadas". En una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno se remite a los 100 detenidos por su presunta relación con el terrorismo yihadista en 2025, la mayoría en Cataluña, donde se produjeron 33 arrestos. Le siguen la Comunidad de Madrid (con 13 personas apresadas), Comunitat Valenciana (13) y Melilla (9).

Interior reconoce que desde 2021 se han detectado algunos casos en los que se han evidenciado actividades de autocapacitación y selección de objetivos en diversas fases, "la mayoría incipientes o primarias", pero "en ningún caso han sido inmediatamente previas a la comisión de un atentado". El pasado 25 de marzo, una operación conjunta de la Policía y la DGST marroquí permitió desarticular una célula yihadista, con un arrestado en Mallorca y dos más en Tánger. Las autoridades marroquíes los vincularon con la rama de Daesh (Estado Islámico) en el Sahel y Somalia, apuntando a la planificación de un atentado. El Ministerio del Interior se limitó a decir que hablaban de "una acción de gran envergadura".

"La elevada actividad policial y el número de detenciones registradas deben interpretarse como un indicador de eficacia preventiva, no como un reflejo automático de una mayor peligrosidad estructural e inminente", sostiene el ministerio. Además, recuerda que la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista mantienen el nivel 4 sobre un máximo de 5 desde junio de 2015, aunque con medidas de refuerzo por el conflicto entre Israel y Palestina y ahora por la guerra de Irán. A su vez, ha contabilizado 116 expulsiones ejecutadas por infracción muy grave. De ellos, 21 fueron expulsados en 2025, siendo los años con más expulsiones 2023 (con 47) y 2022 (con 32); y los que menos 2021 (5) y 2024 (11).

Cuatro lobos solitarios

El Gobierno se centra en el papel de los llamados actores solitarios y, especialmente, en que la propaganda terrorista online "continúa afectando de forma escalada a individuos autoradicalizados". Interior indica que "son cada vez más jóvenes y menores. Dice que es una "tendencia que está siendo igualmente observada en los principales países de nuestro entorno".

Sobre el actor solitario, advierten de que se han detectado su presencia en cuatro casos. Llamado así o lobo solitario, se entiende al "sujeto que emprende una acción de carácter violento de forma individual, sin apoyo o dirección de ninguna organización o célula terrorista".

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La edad media de los detenidos desde 2021 es de 32 años. El Ejecutivo también aporta que hubo 196 detenidos extranjeros. "De las personas detenidas con nacionalidad española por delitos de terrorismo de etiología yihadista en los últimos cinco años, en un total de 123 constan progenitores extranjeros", continúa. Las nacionalidades de los detenidos en España en los últimos cinco años han sido las siguientes: Albania, Apátrida, Argelia, Bolivia, Bosnia i Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Colombia, España, Francia, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, México, Noruega, Pakistán, Palestina, Rusia, Siria, Tayikistán, Túnez, Ucrania y Yemen.