La Sagrada Família y el castillo de Montjuïc se apagarán este sábado para unirse a la vigésima edición de la Hora del Planeta

Lugares y edificios emblemáticos de toda España apagarán este sábado sus luces durante una hora -al igual que otros países- para unirse de nuevo a la Hora del Planeta, el mayor movimiento global en defensa de la naturaleza, que cumple 20 años este sábado. De acuerdo con la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), impulsora hace dos décadas de la iniciativa, "millones de personas en más de 190 países y territorios de todas las latitudes" se unirán al acto, celebrado anualmente el último sábado del mes de marzo, entre las 20:30 y las 21:30 horas.

En España, edificios reconocibles de todos los puntos del país se unen al movimiento. En Barcelona, será el caso de la Sagrada Família y el castillo de Montjuic. En la Comunidad de Madrid, apagarán sus luces el Palacio Real y el Panteón de España, la sede del Senado, el Real Jardín Botánico, el Instituto Cervantes, las fuentes de Cibeles y de Neptuno y la Puerta de Alcalá, entre otros. Entre otras ciudades, en Sevilla se quedarán a oscuras el Puente de Triana y la Torre del Oro.

El grupo ecologista menciona en su web que el movimiento surgió en Sídney (Australia) como "gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático". Lo define como "un sencillo gesto que consiste en apagar las luces de edificios y monumentos durante una hora".

Soporte vital

WWF sostiene que "este día nos recuerda que la naturaleza es nuestro sistema de soporte vital, que nos brinda todo lo que necesitamos, desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos y los alimentos que comemos". "Debemos defenderla ahora para salvaguardar la salud de nuestro planeta y, a su vez, nuestra propia salud y bienestar", postula.

La organización sostiene que lo que empezó siendo entonces algo simbólico se ha convertido en "el mayor movimiento global por la naturaleza y el clima, una chispa de esperanza que ha inspirado a ciudades, empresas y hogares en todos los continentes". En esta vigésima edición, WWF alude a los "innegables" impactos del cambio climático, especialmente en países como España, aunque subraya que "la acción colectiva impulsa acuerdos, acelera la energía limpia, protege ecosistemas y recupera especies".

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Ese año, además, el movimiento por la defensa de la naturaleza llega en un marco de escalada del precio del combustible fósil provocado por la guerra en Irán. En un comunicado emitido por WWF este mes, el grupo puntualiza que la Hora del Planeta marca este sábado un recorrido por los 20 logros más relevantes para la protección del clima en los últimos dos decenios. Destaca "el poder de la acción colectiva para activar el cambio político, económico y social" en un contexto "de incertidumbre global". La ONG observa que aunque los combustibles fósiles siguen siendo los principales causantes de la crisis climática, hay algunos avances como la reducción del uso del carbón cerca de un 70% desde 2010 o la consolidación de energías como la solar y la eólica.