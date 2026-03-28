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La portada de EL PERIÓDICO del 30 de marzo de 2026

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La portada de EL PERIÓDICO del 30 de marzo de 2026 / 5

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Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 30 de marzo de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 30 de marzo de 2026

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TEMAS

  1. El Gobierno permitirá expropiar terrenos para construir centrales de bombeo y amplía de 7 a 12 años el plazo máximo para su construcción
  2. La oportunidad de España: reconvertir el 'sol y playa' en 'sol y oficinas' tras la crisis en el Golfo Pérsico
  3. Europa registra el primer caso humano importado de infección por gripe aviar A (H9N2) en la UE
  4. Uno de cada 10 trabajadores de baja laboral recibirá una llamada de un inspector médico durante su recuperación
  5. El autismo de nuestros hijos no desaparece cuando cumplen 18 años': las familias denuncian abandono y reivindican apoyo a la largo de toda la vida
  6. Level suspende el vuelo entre Barcelona y San Francisco por falta de motores de aviones a partir del 30 de abril
  7. Renfe convoca una oferta pública de empleo para incorporar a 600 nuevos trabajadores: fechas, funciones y requisitos
  8. Trump vacila ante la amenaza de que Irán controle además del estrecho de Ormuz, el de Bab el-Mandeb, en la costa de Yemen, por donde pasa el 10% del petróleo mundial

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 29 de marzo de 2026

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Representación de La Pasión de Cristo en la fachada de la Passió de la Sagrada Familia, durante la Semana Santa

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