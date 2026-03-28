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Operación salida Semana Santa 2026 en Catalunya, segunda jornada en directo

La DGT pone en marcha la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa que prevé superar los 17 millones de desplazamientos

Empieza la primera fase de la operación salida de Semana Santa

Empieza la primera fase de la operación salida de Semana Santa

Empieza la primera fase de la operación salida de Semana Santa / ALEJANDRO GARCÍA / EFE / VÍDEO: Atlas News

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Este viernes a las 15.00 horas comienza la operación especial de tráfico de Semana Santa, unos días de descanso para muchos en los que está previsto que se superen los 17 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera hasta la medianoche del lunes 6 de abril, que es festivo en Catalunya y otras seis comunidades autónomas, Baleares, Castilla-La Mancha, País Vasco, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre movilidad, incidencias y retenciones en estos días festivos.

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