Operación salida Semana Santa 2026 en Catalunya, segunda jornada en directo

Este viernes a las 15.00 horas comienza la operación especial de tráfico de Semana Santa, unos días de descanso para muchos en los que está previsto que se superen los 17 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera hasta la medianoche del lunes 6 de abril, que es festivo en Catalunya y otras seis comunidades autónomas, Baleares, Castilla-La Mancha, País Vasco, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre movilidad, incidencias y retenciones en estos días festivos.

C-31 cortada por accidente en en Palamós Un accidente corta la carretera y causa retenciones en Palamós en sentido sud hacia Barcelona. El accidente se ha producido en el punto kilómetro 326-326.5.

Los transportes se refuerzan en Semana Santa con 70.000 vuelos y 17 millones de trayectos Las empresas de transportes han reforzado ya su operativa de cara a la Semana Santa, que es ya más cara por el alza de los carburantes, y que prevé 17 millones de desplazamientos por carretera y superar los 70.000 vuelos en territorio nacional. Los traslados en autobús podrían superar los 7 millones de pasajeros, con un 5 % más de viajeros que en 2025, mientras las operadoras ferroviarias también han aumentado su presencia, aunque la alta velocidad no llegará a Málaga por la reparación de un talud derrumbado hace mes y medio en Álora.

278.000 coches salen del área de Barcelona hasta las 21 horas, un 48% de los previstos Un total de 278.000 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona entre las 12 y las 21 horas de este viernes, un 48% de los 580.000 que está previsto que lo hagan hasta las 15 horas de este sábado en la primera fase de la operación salida de Semana Santa, según informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

El 30% de los vehículos previstos han salido ya del área metropolitana de Barcelona Entre las 12:00 y las 19:00 horas han dejado el área metropolitana de Barcelona 226.000 vehículos, uno 30% de los 580.000 previstos hasta las tres de la tarde de mañana.

Retenciones de 12 kilómetros en la AP-7 en El Vendrell dirección sur Se han reabierto los carriles cortados en la AP-7 por un accidente en Altafulla dirección Tarragona, pero aún quedan unos 12 kilómetros de circulación intensa desde el Vendrell.

Un jabalí se cuela en la mediana y obliga a cortar la AP-7 La AP-7 ha tenido que ser cortada durante unos minutos a la altura de Mollet del Vallès en sentido Tarragona por la presencia de un jabalí en la mediana de la vía. Han logrado reabrirla pero hay más de tres kilómetros de retención acumulada.

Mossos disponen casi 1.700 agentes Los Mossos activarán 1.669 agentes, que actuarán tanto en vías de máxima movilidad como en secundarias y que establecerán 1.038 controles: 301 de alcoholemia y drogas, 209 de distracciones, 134 de velocidad, 148 de seguridad pasiva, 141 de motocicletas y 105 de transporte.

Un carril cortado en la AP-7 en Altafulla por otro accidente Un accidente ha obligado a cortar un carril en la AP-7 a la altura de Altafulla en sentido Tarragona, lo que ha provocado colas de hasta cuatro kilómetros desde la Pobla de Montornès. Más al sur, entre Vandellòs y L’Hospitalet de l’Infant también en sentido sur hay dos kilómetros de tráfico lento por otro accidente.

27 fallecidos en la carretera en la Semana Santa de 2025 Tráfico recuerda que para la primera fase de la operación salida de esta Semana Santa, del viernes 27 al domingo 29 de marzo, están previstos 4,3 millones de movimientos de largo recorrido por carretera. El año pasado, 2025, fallecieron 27 personas en 26 siniestros de tráfico, de los cuales 8 eran motoristas, durante toda la semana.