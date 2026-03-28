Recuperación de la especie
Nacen los primeros cachorros de lince ibérico de la temporada en el Parque Nacional de Doñana
Se trata de seis nuevas crías que han nacido en el centro de cría El Acebuche
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El lince ibérico, especie endémica de la Península, continúa reforzando su recuperación tras haber pasado de estar “en peligro crítico de extinción” a “en peligro de extinción”. En el Parque Nacional de Doñana, las hembras de lince ibérico han dado luz a las primeras camadas de la temporada. Seis nuevas crías, tres de la hembra Utopía y tres de Umbrella, en el centro de cría El Acebuche.
El celo de los linces tiene lugar en enero y febrero, con lo que la época de crianza empieza con la llegada de la primavera, entre marzo y abril. Las camadas suelen ser, tras unos setenta días de gestación, de uno a cuatro cachorros, aunque lo más normal es que sean dos. La hembra busca un lugar resguardado para parir: manchas espesas de vegetación, risqueras, troncos huecos, madrigueras e incluso nidos viejos de grandes aves. Aunque los linces son animales solitarios, en este periodo del año suelen estar en pareja.
En los centros de cría --El Acebuche (Almonte, Huelva), La Olivilla (Jaén), Centro Nacional de Reprodução de Lince Ibérico (Silves, Portugal), zarza de Granadilla (Cáceres) y Zoo de Jerez--,
62 cachorros nacidos en centros de cría en 2025
El Programa de Conservación Ex Situ del Lince Ibérico alcanzó en 2025 uno de sus hitos "más relevantes", el nacimiento de 62 cachorros en la red de centros de centros de cría --El Acebuche (Almonte, Huelva), La Olivilla (Jaén), Centro Nacional de Reprodução de Lince Ibérico (Silves, Portugal), zarza de Granadilla (Cáceres) y Zoo de Jerez--, de los cuales 48 sobrevivieron hasta finales de año.
Linx Ex Situ señaló entonces que esos resultados "mantienen la tendencia positiva de temporadas anteriores y consolidan el papel esencial del programa en la recuperación del lince ibérico", con 424 ejemplares liberados en España y Portugal desde su puesta en marcha.
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