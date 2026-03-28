Els Bombers trabajan en la extinción de un incendio en Llimiana (Pallars Jussà)

Efectivos de Bombers de la Generalitat están trabajando en la extinción de un incendio en Llimiana (Pallars Jussà). Sobre el terreno se han desplegado 18 equipos terrestres, dos aviones y un helicóptero. El presunto origen del mismo sería una quema de restos de poda y matorrales que se ha escapado de control.

A las 15:08 horas, los servicios de emergencias han recibido el aviso del incendio que se ha visto favorecido por un poco de viento que sopla en la zona, lo cual ha facilitado que el fuego ascendiera hacia una carena. El incendio se ha declarado cerca de la carretera LV-9121 y afecta, aproximadamente, unas dos hectáreas.

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Las fuertes ráfagas de viento que están teniendo lugar en Catalunya a lo largo de la jornada de este sábado, según ha alertado Protecció Civil, están condicionando los esfuerzos de los bomberos para extinguir el fuego. El cuerpo de Bombers ha ido reforzando su operativa para tratar de contener las llamas; han empezado a trabajar con 11 dotaciones terrestres y han ido sumando refuerzos hasta las 18, según la última actualización.