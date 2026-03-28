Josep Fuentes, trasplantado de riñón: "Lo que hizo Carme fue darme vida"

"Yo quiero ser esta donante de riñón para Pep", dijo Carme Picanyo en una consulta médica de Barcelona. Pep es su pareja, Josep Fuentes, histórico sindicalista y activista social en Manresa y que sufre una insuficiencia renal crónica.

La escena se produjo en la consulta de la jefa de Nefrología del Hospital del Mar de Barcelona, donde les explicaban el procedimiento que se tenía que seguir para incluir a Fuentes en la lista de espera para recibir un trasplante de riñón. "Nos dijeron que como mínimo tendría que esperar un año", explica. Mientras tanto debería hacer diálisis en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa porque sus riñones ya no filtraban.

La médica también les explicó las ventajas y los inconvenientes de una donación en vivo. Cuando salían de la consulta, Picanyol se giró, volvió a entrar y, inesperadamente, le dijo a la médica que estaba dispuesta a hacer la donación. "Pep me miró como queriendo decir ¿qué dices?", recuerda Picanyol. "Estaba confiada y segura", ha explicado ella misma a Regió7. "Otra cosa es que fuera compatible". Esto pasaba a finales de 2023. El 31 de enero de 2024, se llevaba a cabo el trasplante.

Fuentes, con el riñón funcionando a pleno rendimiento, cumplirá 76 años este verano. "Para mí fue muy emocionante", dice rememorando aquel momento. "Además me duró días. Para mí era una prueba de amor, de generosidad y también de valentía de Carme porque significaba que se tenía que someter a una operación que ella no necesitaba. Lo que acabó haciendo es darme vida", relata emocionado. "Una vida de calidad".

Ante el comité de ética

"Yo soy donante de órganos desde hace años. No tengo que estar muerta para donar un riñón", dijo a la médica Picanyol. "Tenía salud y estaba bien. Esto me dio confianza. Estaba confiada y tenía que salir bien". Tuvo que pasar por todo tipo de pruebas médicas para asegurar que era compatible, hasta llegar al comité de ética del Hospital del Mar donde tuvo que ratificar que su gesto era altruista y que nadie la había coaccionado. El último paso ya fue entrar en quirófano.

Desde el momento en que decidió que donaría uno de sus riñones, todo se aceleró. Los sentimientos y las emociones también. Aún ahora. En todos los ámbitos: dentro de la pareja, individualmente, a nivel familiar y del entorno... Para bien y en algunos momentos no tan bien. El postoperatorio pasó factura a Picanyol. No físicamente, pero sí emocionalmente. Vivió un proceso de duelo porque, al fin y al cabo, experimentó una pérdida. En este caso de una parte de su cuerpo. Tuvo que pasar un año, durante el cual también visitó a una psicóloga, "para poder decir: ahora estoy bien. Yo recuerdo mucho que tengo un riñón y pienso que él tiene tres. Porque no se los quitan".

Donantes vivos

El año pasado se llevaron a cabo en Catalunya 174 trasplantes de donantes vivos. Todos ellos fueron renales. No hubo ninguno hepático, el otro supuesto que permite que haya un donante vivo. Las 174 intervenciones representan un 1,8% más que el año anterior, 2024.

Según datos del Departament de Salut, la mayoría de los donantes vivos son mujeres, un 63%, con una edad media de 56 años. En cambio, la mayoría de receptores son hombres, un 67%, con una media de edad de 52 años.

En la mitad de los casos, como el ejemplo de Josep Fuentes y Carme Picanyol, el donante y el receptor son marido y mujer. Un 18% son padres o madres, un 14% hermanos, y un 12% son donaciones cruzadas. Salut tiene un programa de trasplante renal cruzado que se basa en el intercambio de donantes vivos de riñón entre dos o más parejas. El objetivo es ofrecer a los pacientes con insuficiencia renal crónica la posibilidad de realizar un trasplante de donante vivo aunque su pareja, familiar o la persona que quiere hacer la donación sea incompatible.

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A 31 de diciembre de 2025 había en Catalunya 1.407 personas a la espera de un trasplante. La mayor parte, 1.271, eran de riñón. Del total de pacientes, 112 esperaban un órgano vital como un corazón, un hígado o un pulmón. También había 14 niños en lista de espera pediátrica.