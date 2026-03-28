La fiscalía pide interrogar a todos los médicos que atendieron al bebé maltratado por sus padres en Barcelona

La Fiscalía de Barcelona ha solicitado al juez que lleva el caso del bebé de seis semanas presuntamente maltratado por sus padres el interrogatorio de los médicos y enfermeras del Hospital del Mar, Sant Joan de Déu y Sant Pau, así como del CAP Roger de Flor, que atendieron al pequeño, que sigue en la uci del Hospital Vall d'Hebron, centro en el que se detectaron los abusos. El 1 de marzo, el niño —nacido el 3 de febrero— acudió con un episodio de tos y vómitos al Hospital del Mar, donde se le colocó una bolsa de orina en la parte superior de la pierna izquierda para un posterior estudio bacteriológico. Los sanitarios que lo trataron después en Sant Joan de Déu, el CAP Roger de Flor y Sant Pau —en este último hospital el bebé estuvo dos veces— creyeron a los progenitores y atribuyeron los hematomas en la zona genital a esa bolsa de orina, según las fuentes de EL PERIÓDICO. Sin embargo, tanto la forense como la pediatra de Vall d'Hebron que han declarado ante el juez por videoconferencias sostuvieron que esos hematomas son incompatibles con la colocación de una sonda.

Fuentes cercanas a la investigación han explicado que con la declaración de los médicos y enfermeras que atendieron al pequeño, y que llevarían a cabo los Mossos d'Esquadra, lo que se pretende no solo es conocer los síntomas que trataron —esto ya aparece en el historial clínico del niño—, sino también si vieron que algunas de las lesiones podían haber sido producidas por malos tratos. Sobre todo, los investigadores quieren conocer el comportamiento que tuvieron los padres en ese momento.

Interrogatorio al entorno

Los Mossos interrogarán a personas del entorno de los padres del menor, encarcelados él en la cárcel de Brians, en Sant Esteve de Sesrovires, y ella en la de Wad-Ras, en Barcelona. La policía ha empezado con los abuelos del bebé. Los abogados de los progenitores —cada uno tiene uno diferente— han presentado un recurso contra la decisión del juez de encarcelarlos y de retirarles la patria potestad.

Tanto el padre como la madre se mostraron muy unidos durante el interrogatorio, hasta el punto de que antes de ser conducidos a la prisión se abrazaron. El objetivo de los investigadores es averiguar si en los presuntos malos tratos intervinieron los dos o uno de ellos está encubriendo al otro.

Agresión sexual y maltrato continuo

Además del hematoma en la zona genital, el bebé también tenía lesiones en la nariz, en el ano —de ahí la acusación de agresión sexual con penetración—, en la mano, en la cabeza, compatibles estas últimas con un zarandeo, según fuentes conocedoras de los hechos. También tenía una fractura en el fémur de la pierna derecha que fue detectada en la segunda visita al Hospital de Sant Pau y que fue la que encendió las alarmas y activó la derivación a Vall d'Hebron, centro de referencia en violencia infantil, donde el bebé había nacido semanas antes y donde la madre trabajaba como enfermera. El protocolo de violencia infantil establece que cualquier hematoma en un niño, y especialmente en la zona genital, es sospechoso y debe levantar la alarma, algo que no sucedió en este caso. La activación del protocolo se produjo cuando el niño acudió al hospital con una pierna rota.

Uno de los elementos que provoca extrañeza es que la madre no llevara al niño directamente a Vall d'Hebron, donde ella trabajaba y donde nació el pequeño

Los forenses y la pediatra que atendieron al niño en Vall d'Hebron han descartado que las lesiones deriven de una enfermedad. Los progenitores aseguraron ante el juez que no entendían cómo se habían producido. Algunas de las heridas mostraban distinta evolución; es decir, fueron provocadas a lo largo del tiempo. De ahí el delito de malos tratos continuados.

Las fuentes consultadas han indicado a este diario que, además de las lesiones que padecía el bebé, unos de los incidios valorados por la fiscalía —que solicitó al juez el ingreso en prisión de ambos progenitores— es la extrañeza de que la madre no llevara al bebé directamente al Hospital Vall d'Hebron, donde nació el niño y donde ella trabaja como enfermera. Según las fuentes consultadas, el fiscal llegó a preguntarle por este hecho y la madre respondió que ella no estaba contenta con el trato que se daba en ese centro sanitario en comparación con los otros tres a los había acudido. Los investigadores creen que los padres no fueron directamente a Val d'Hebron para no levantar sospechas. Sin embargo, el bebé acabó en este centro sanitario tras ser derivado por el Hospital de Sant Pau, donde saltaron las armas al comprobar la rotura del fémur.

El recorrido asistencial

Entre el 1 de marzo y el 16 de marzo, día en que se dio la voz de alarma, este niño visitó tres hospitales y un centro de salud. Fue visitado por diferentes pediatras y enfermeras, que no vieron signos de un posible maltrato físico y sexual. La Conselleria de Salut, que está investigando los hechos, considera que el protocolo de violencia infantil se ha cumplido, al activarse cuando el niño apareció con una pierna fracturada en Sant Pau. EL PERIÓDICO ha tenido acceso al recorrido asistencial que hizo este bebé durante las dos semanas previas a la activación del protocolo de maltrato.

Domingo 1 de marzo. La primera vez que el pequeño, nacido el 3 de febrero de 2026, se visitó fuera de Vall d'Hebron fue el 1 de marzo. No tenía ni un mes de vida. Los padres lo llevaron al Hospital del Mar por un episodio de tos y vómitos. El médico que lo trató le examinó el abdomen y se aseguró de que no había obstrucción intestinal. Al pensar que el origen del malestar podía ser de origen bacteriano, colocó al recién nacido una bolsa para recoger la orina y hacer un estudio a posteriori. Esa bolsa se le sujetó a la pierna izquierda con esparadrapo.

Sábado 7 de marzo. La segunda visita fue seis días después. Los padres acudieron al Hospital Sant Joan de Déu porque el niño presentaba una febrícula de 37ºC. Lloraba mucho. El bebé tenía hematomas en la zona genital, según diversas fuentes de este diario, y los padres adujeron que se debía a la bolsa de orina que le habían colocado seis días antes en el Hospital del Mar. Los pediatras de Sant Joan de Déu consultaron la historia clínica del niño y comprobaron que, efectivamente, se le había colocado esta bolsa para un estudio. Los hematomas les parecieron compatibles con la colocación de la misma. Lograron bajarle la fiebre y el niño volvió a casa.

Martes 10 de marzo. La tercera visita se produjo solo tres días después. Los padres fueron al CAP Roger de Flor de Barcelona porque el niño lloraba mucho. Los pediatras y enfermeras que lo trataron le hicieron una exploración y, de nuevo, preguntaron por las marcas y los hematomas. Como en Sant Joan de Déu, revisaron el historial y vieron que se le había colocado una bolsa de orina. Los facultativos establecieron que al niño había que hacerle pruebas de coagulación de la sangre y el pequeño fue derivado, ese mismo día, al Hospital de Sant Pau para que se las hicieran allí. Así, también el 10 de marzo, el niño es visitado por primera vez en Sant Pau. Allí los doctores, al igual que los de los otros centros, destacaron los hematomas y le hicieron un estudio hematológico. El niño volvió a casa.

Lunes 16 de marzo. Seis días después, los padres visitan las Urgencias del Hospital de Sant Pau porque el niño tenía inmóvil la pierna derecha. Sufría una fractura de fémur. Los médicos empiezan a sospechar y, automáticamente, separan a los padres del niño: los mantienen en dos boxes diferentes. Comunican a los progenitores que el niño será derivado a Vall d'Hebron y aducen que este hospital tiene un edificio materno-infantil. No se lo dicen a los padres en ese momento, pero la realidad es que los derivan allí porque los médicos ya sospechan que están ante un posible caso de maltrato físico y Vall d'Hebron es el centro de referencia especializado en esta problemática.

Miércoles 18 de marzo. Los padres permanecen en Vall d'Hebron, sin salir, durante dos días. El 18 de marzo, los Mossos proceden a su detención en el mismo centro sanitario.

Viernes 20 de marzo. El juez acuerda la prisión para ambos por un presunto delito de maltrato continuado, agresión sexual con penetración —heridas en el ano— y lesiones y les retira la custodia del niño. El hombre está en la cárcel de Brians, en Sant Esteve de Sesrovires, y la mujer, en la de Wad Ras de Barcelona.