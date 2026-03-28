El fin del cambio de hora se retrasa: no será en 2026 y la UE ya habla de 2031

El fin del cambio de hora se aleja por el momento. Aunque la propuesta que el Parlamento Europeo tenía sobre la mesa, impulsada por la plataforma Time Use Initiative (TUI), era que en octubre de 2026 fuera el último cambio de hora, la realidad es que ese objetivo no parece que vaya a ser posible. "No va a ser en 2026 y parece que va para largo", confirma a EL PERIÓDICO Marta Junqué, directora de la TUI y una de las personas que más está trabajando por la racionalización de los horarios.

La Comisión Europea ha fijado ya los cambios de hora para el periodo 2027-2031

Según explica Junqué, que ha seguido de cerca todas las gestiones de la Unión Europea en este ámbito, acabar con la práctica de adelantar y retrasar una hora los relojes no está en la agenda de prioridades de Bruselas. "Es un proyecto que necesita el consenso de todos los estados miembros y aunque sí están de acuerdo con la idea de acabar con el cambio de hora, no hay consenso a la hora de decidir con qué horario nos quedamos", detalla Junqué. El pasado octubre, a las puertas del cambio al horario de invierno, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendía el fin del cambio de hora aunque no aclaraba qué horario defendía, si el verano o el de invierno.

Prueba de que la cosa va para largo es que, según ha podido comprobar EL PERIÓDICO, la Unión Europea ya ha fijado el calendario para los próximos cambios de hora hasta 2031, según consta en una comunicación de la Comisión Europea publicada en el Diario Oficial de la UE en la que fija que los cambios de hora serán el 28 de marzo y 31 de octubre de 2027; 26 de marzo y 29 de octubre de 2028; 25 de marzo y 28 de octubre de 2029; 31 de marzo y 27 de octubre de 2030; y 30 de marzo y 26 de octubre de 2031.

"Eso no quiere decir que vaya a haber cambio de hora hasta 2031. Si hubiera acuerdo, el fin de esta medida podría ser antes, pero de momento la Comisión ha fijado ya este calendario", apunta Junqué.

En España, el Boletín Oficial del Estado aún no ha publicado la nueva orden de calendario, que, al igual que la europea, se revisa cada cinco años. La actual, del periodo 2022-2026, recoge como último cambio horario el del próximo 25 de octubre de 2026, en el que pasaremos del horario de verano -el que iniciamos ahora- al de invierno. Previsiblemente, esta orden se actualizará en breve en el BOE, recogiendo el calendario de la UE del periodo 2027-2031.

La Comisión Europea ha encargado un nuevo informe sobre el cambio de hora para reiniciar los debates y que prevé entregar a final de 2026

Pese a este parón, el proyecto de acabar con el cambio de hora no está enterrado. "La Comisión Europea considera que todavía es posible y está elaborando un nuevo informe para reiniciar los debates. Estudiará las ventajas e inconvenientes de cada fórmula basándose en nuestros argumentarios", explica la directora de la Time Use Initiative.

La esperanza de esta plataforma es que la Comisión Europea y los estados miembros a través del Consejo Europeo lleguen a un acuerdo y lo eleven a la presidencia. ¿Podría ser este año? "La presidencia del Consejo de la UE, actualmente en manos de Chipre, ha dicho que si el informe le llega antes del próximo mes de junio lo introducirá en la agenda, pero la Comisión Europa ya ha avisado de que lo enviará en diciembre; o sea que no será este año", admite Junqué.

Y ¿con qué horario nos deberíamos quedar, con el de verano o con el de invierno? Las entidades y expertos lo tienen claro: el mejor horario y con el que deberíamos quedarnos es el de invierno ya que, según apuntan varios estudios, es el que se alinea más con nuestro reloj biológico. El que hasta ahora era el argumento estrella para apoyar un cambio de hora dos veces al año era el ahorro energético ya que esta medida se instauró con el fin de aprovechar más las horas de luz natural y reducir el consumo de electricidad. Pero según constatan varios estudios, a día de hoy ese efecto casi ha desaparecido y, en la práctica, el ahorro es nulo.

Las entidades defensoras del fin del cambio de hora arrancan este mes de abril campañas para influir y acelerar esa búsqueda de acuerdos europeos para lograr que ese final sea lo antes posible. "La presión ciudadana es imprescindible para desbloquear el proceso. En 2019, 4,6 millones de personas respondieron a la consulta europea -un 84% a favor de eliminar el cambio de hora-. Es necesario que sigan alzándose voces para reclamarlo", subrayan desde la TUI. Recuerdan que acabar con el cambio de hora no es solo algo que reclama la ciudadanía, sino que el consenso científico es claro: "La cronobiología demuestra que el coste del cambio de hora es elevado para nuestra salud, descanso y bienestar general".

Para la TUI la racionalización de los horarios va más allá del cambio de hora. Es por eso que a mediados de abril lanzará en el conjunto de países de la UE una campaña sobre todos los problemas relacionados con el tiempo. Bajo el lema #MyTimeMatters (mi tiempo importa), la campaña pondrá el foco en todos los desajustes horarios que afectan a nuestra vida cotidiana —incluido el cambio de hora, pero tambien horarios laborales y escolares, horarios de comidas y cenas— y en las soluciones que ya se están aplicando en algunas ciudades.