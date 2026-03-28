Un estudio sitúa Darnius-Boadella y el antiguo peaje de La Jonquera como puntos idóneos para instalar placas solares

Un estudio encargado por la CUP identifica más de 5.000 hectáreas de espacios alternativos en las comarcas gerundenses donde instalar placas solares, y el Alt Empordà es la comarca que concentra más, con 1.261 hectáreas. Entre otros, el documento propone situar parques fotovoltaicos en canteras abandonadas, en antiguos peajes de la AP-7, como el de La Jonquera, en el aeropuerto Girona-Costa Brava, en el embalse de Darnius-Boadella - en este caso, con placas flotantes - o en campos de frutales (sobre todo, manzanos). El informe calcula que, si se utilizan todos estos espacios, la energía fotovoltaica producida permitiría cubrir hasta el 71% de la demanda actual de electricidad en la demarcación. La CUP pone ahora el estudio a disposición de los ayuntamientos con el objetivo de que el ámbito local lo utilice para "planificar" y se evite la "oposición" que han generado proyectos privados en el territorio.

El estudio encargado por la CUP, y que la formación ha pagado con su asignación en la Diputación de Girona, pone el foco precisamente en aquellos espacios alternativos donde se puede instalar energía fotovoltaica. No tiene en cuenta, por tanto, lugares como cubiertas de equipamientos municipales, pérgolas, aparcamientos o tejados situados dentro de los municipios.

El informe, elaborado por la consultoría ambiental Oicos, divide estos espacios alternativos en tres grandes grupos. El primero, suelos degradados o infrautilizados (como antiguas canteras o vertederos, polígonos en desuso o márgenes de carreteras). El segundo, embalses, balsas de riego o lagunas artificiales. Y el tercero, cultivos agrícolas o campos de frutales (entre ellos, manzanos, perales o también huertas y viveros).

El estudio identifica sobre plano todos estos lugares alternativos. También excluye del listado todos aquellos terrenos que están protegidos (porque forman parte de espacios naturales o de la Red Natura 2000), los que se encuentran a menos de 100 metros de pueblos o a menos de 50 de masías aisladas, y aquellos con pendientes superiores al 15%. Además, la consultoría también ha tenido en cuenta la distancia a la que se encuentran de las subestaciones eléctricas.

Cruzando todas estas variables, el estudio identifica hasta 5.145,7 hectáreas repartidas por las comarcas gerundenses que pueden acoger parques o miniparques solares. Todas ellas, en espacios alternativos.

De estas, 2.604,4 se encuentran en cultivos o campos de cultivo; otras 2.124 junto a infraestructuras (como el trazado de la autopista AP-7) o bien en antiguas canteras y vertederos, y las 417 restantes son masas de agua artificiales. En este último grupo destaca, sobre todo, el embalse de Darnius-Boadella (que por sí solo ocupa ya 343,6 hectáreas).

Por comarcas, el estudio encargado por la CUP pone de relieve que aquellas que tienen más espacios alternativos son el Alt Empordà (1.261 hectáreas), el Baix Empordà (598) y La Selva (359). Y las que menos, el Pla de l’Estany (51) y la Cerdanya (46).

Hasta el 71% de la demanda

El técnico de Oicos y autor del estudio, Josep Rosell, explica que todos estos espacios alternativos suman un potencial de generación de energía fotovoltaica de 3 TWh/año. Y para ejemplificar qué supondría instalar placas en todos ellos, subraya que esta capacidad "permitiría cubrir hasta el 71% de la demanda actual" de electricidad en la demarcación. O que, en caso de que solo se instalaran parques solares en el 20% de estos terrenos, "se alcanzaría el 14% del consumo eléctrico del territorio".

El estudio también ejemplifica, a través de algunas fichas, lugares concretos donde podrían instalarse placas solares. Recoge, por ejemplo, el embalse de Darnius-Boadella, el antiguo peaje de La Jonquera, el ámbito del aeropuerto de Girona, o un campo de manzanos en La Tallada d’Empordà.

En el caso del aeropuerto, explica que el parque solar tendría un coste de unos 3,5 millones y que podría generar 5.741.075 kWh/año. Si se instalaran placas solares sobre la lámina de agua del embalse de Darnius, el coste sería similar y la producción fotovoltaica sería de 4.802.000 kWh/año. Y en el campo de manzanos, rondaría los 650.000 euros y se podrían generar 733.824 kWh/año.

A disposición del territorio

La CUP pone ahora este estudio a disposición del territorio, con la voluntad de que los ayuntamientos puedan utilizarlo a la hora de planificar dónde pueden instalarse parques solares. El diputado en el Parlament Dani Cornellà ha explicado que la implantación de renovables ha derivado en "proyectos por parte de empresas privadas que generan conflictividad en el territorio"; y que, precisamente, con este estudio se quiere que los ayuntamientos tengan herramientas para proponer espacios alternativos.

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“La transición energética debe aplicarse desde la proximidad, la participación y debe priorizar aquellos espacios alterados o alternativos”, ha dicho Cornellà. Por su parte, el diputado en la Diputación de Girona Jordi Casas ha explicado que, ahora que se ha abierto el periodo de alegaciones al PLATER (el plan sectorial que regula la implantación de las renovables en Cataluña), el estudio puede servir de guía a los ayuntamientos.