Un tren de la R11 de Rodalies choca contra un árbol caído en la vía en Sant Jordi Desvalls

Un tren de la R11 de Rodalies ha chocado contra un árbol caído en la vía en el municipio de Sant Jordi Desvalls (Gironès). El accidente no ha dejado heridos y según ha informado Protecció Civil, los equipos de emergencia ya se encuentran en el lugar del siniestro para proceder a la evacuación del pasaje.

La línea R11, precisamente, ha sido este viernes objeto de numerosas incidencias que han obligado a cerrar y reabrir varios de los tramos que recorre en su reccorrido entre Barcelona Sants y Portbou. A eso de las 14.00 horas de la tarde la caída de otro ábrol entre las estaciones de Sant Miquel de Fluvià y Maçanet - Massanes ya se había tenido que interrumpir por la caída de otro ábrol. La restricción se ha amplíado pocos minutos después entre Caldes de Malavella y Flaçà por un fallo eléctrico. Finalmente, tras el accidente, se ha restablecido la circulación en el resto de tramos, pero se ha tenido que suspender el tráfico ferroviario entre Flaçà y Figueres.

Renfe ha dispuesto un plan de servicio alternativo por carretera entre estas dos estaciones y ha habilitado un servicio especial de Avant con paradas en Girona y Figueres desde Barcelona Sants, con salida a las 16.45.

El incidente ha obligado a Protecció Civil a activar el Pla FERROCAT de emergencias ferroviarias.

[Habrá ampliación]