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Suspendida la primera jornada de la huelga de 'handling' que amenaza la Semana Santa en el aeropuerto de Palma

Los sindicatos de la empresa Groundforce suspenden la jornada de huelga de este viernes y los de Menzies, los dos primeros días de paros

Aeropuerto de Palma

Aeropuerto de Palma / Manu Mielniezuk

EFE

EFE

Madrid
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Los sindicatos han suspendido finalmente la primera jornada de huelga en Groundforce, la empresa de servicios en tierra de Air Europa, y las dos primeras jornadas de la convocada en Menzies, otro operador de 'handling' aeroportuario, para este fin de semana, según han indicado a EFE fuentes de UGT.

Los paros parciales e indefinidos previstos en Groundforce, que arrancaban este viernes, coincidiendo con la operación salida de Semana Santa, habían sido convocados por los sindicatos CCOO, UGT y USO por discrepancias salariales con la compañía.

En concreto, respecto a la "correcta" aplicación de las tablas salariales y, en particular, sobre la aplicación del diferencial derivado del IPC y la garantía del poder adquisitivo recogida en el convenio.

La huelga en la compañía del grupo Globalia había sido convocada en los turnos de mañana, tarde y noche (de las 05:00 a las 07:00, de las 11:00 a las 17:00, y de las 22:00 hasta las 00:00 horas) con la intención de mantenerla de forma indefinida.

Dos primeros días de Menzies

Además, UGT ha acordado suspender también los dos primeros días de huelga en Menzies, previstos para este sábado y domingo, también coincidiendo con el incremento de desplazamientos con motivo de la Semana Santa.

En el caso de Menzies, estaba convocada en solitario por UGT -sindicato mayoritario en la empresa- para los días 28 y 29 de marzo, y entre el 2 y el 6 de abril, durante las 24 horas.

La convocatoria en este operador de 'handling' se extendía al conjunto de empresas del grupo (Menzies Aviation Ibérica y Menzies Ground Services) y a unos 3.000 trabajadores.

Desde el sindicato advertían de que, de no llegarse a un acuerdo con la empresa, las huelgas se extenderían a todos los fines de semana hasta fin de año.

Groundforce, el operador de 'handling' del grupo Globalia, obtuvo 12 licencias en la última adjudicación para el servicio de asistencia en tierra de Aena, en septiembre de 2023: Madrid, Barcelona, Palma, Alicante, Málaga, Gran Canaria, Valencia, Ibiza, Bilbao, Lanzarote, Fuerteventura y de carga aérea en Zaragoza.

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Por su parte, Menzies, del grupo kuwaití Agility, se adjudicó en ese concurso los servicios en rampa y de pasaje en Barcelona, Palma, Málaga, Alicante, Gran Canaria, Tenerife Sur y Tenerife Norte.

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