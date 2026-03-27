El Supremo fijará en un pleno si un padre puede paralizar la eutanasia de su hijo al revisar el caso de Francesc

Todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se reunirán el próximo 19 de mayo en pleno para pronunciarse sobre si un padre puede impugnar la eutanasia autorizada de su hijo, como ocurrió con Noelia Castillo. Como es obvio, el alto tribunal no se pronunciará sobre este caso, sino que lo hará sobre el otro similar que se encuentra en Catalunya: el de Francesc, de 55 años y víctima de cuatro ictus y dos infartos, cuyo padre también recurrió su muerte digna, confirmaron a EL PERIÓDICO fuentes del alto tribunal.

En el caso de Francesc, que desde 2020 las dolencias que ha padecido le han provocado una importante afectación en la movilidad y en el habla, pero cuenta con plena capacidad para decidir sobre su vida, la Generalitat impugnó la legitimación de un tercero para poder oponerse a la aplicación de la ley prevista para una muerte digna. Por eso en su caso el alto tribunal se pronunciará sobre este extremo, mientras que en el de Noelia solo lo hizo sobre las medidas cautelares con las que el padre pretendía paralizar la eutanasia.

Si un tercero puede impugnar la autorización de la eutanasia es un asunto sobre el que ningún tribunal se ha pronunciado, de ahí la importancia del pleno convocado en mayo, después de que la Sección Cuarta de lo Contencioso al que le había correspondido decidiera avocarlo para que todos sus compañeros se pronunciaran.