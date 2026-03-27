Rodalies canceló más de 5.000 trenes en Barcelona entre enero y febrero: el servicio pierde dos millones de viajeros tras el caos

Más de 5.300 trenes de Rodalies de Barcelona no circularon entre enero y febrero de este año pese a estar programados. La cifra representa prácticamente la mitad de todas las incidencias de este tipo que se produjeron el año pasado, cuando cerca de 10.800 convoyes fueron suspendidos o cancelados. Así, prácticamente el 20% de los trenes que debían circular por las líneas de los Rodalies de Barcelona (R1, R2, R3, R4, R7, y R8) dejaron de dar servicio.

Así se desprende de los datos de enero y febrero de los informes de puntualidad que hace públicos Renfe cada mes. En esta ocasión, las cifras ofrecen una primera radiografía del impacto de la crisis ferroviaria desatada tras el accidente de Gelida del pasado 20 de enero. El número de trenes cancelados es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que, ya en un principio, las circulaciones programadas fueron a la baja ambos meses. Si durante todo 2025 estaba programado que pasaran unos 20.000 trenes al mes por las estaciones de Rodalies de Barcelona, en enero de 2026 solo se programaron 14.139 expediciones. En febrero, 12.002.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Indicadores sobre el servicio de Rodalies en enero y febrero de 2026

Más allá de las cancelaciones de trenes, motivadas por los numerosos cortes y suspensiones del servicio de los primeros días despúes del siniestro –aunque siguen sin tráfico ferroviario varios tramos de la R3, la R4, la R7 y la R8–, la puntualidad del servicio también se ha visto claramente resentida.

Tan solo el 16,3% de los trenes de Rodalies que circularon en febrero llegaron a su destino con menos de cinco minutos de demora respecto el horario preestablecido. En enero, habían sido el 37,3%. Son datos muy inferiores a los que la operadora ferroviaria registraba el año pasado, cuando el porcentaje de puntualidad ascendía hasta el 92%.

Unificación de criterios

Por primera vez desde que Renfe emite estos informes mensuales, la empresa estatal indica si la impuntualidad de los trenes se debe a causas operativas propias o ajenas. En esta segunda categoría se incluyen los problemas en la infraestructura o las inclemencias climáticas, entre otras circunstancias. De hecho, Renfe afirma que, dejando de lado las incidencias ajenas a su empresa, el 92,8% de los trenes en enero, y el 87,5% en febrero, llegaron a tiempo a sus destinos. Diferenciar entre causas propias y ajenas responde, según indican desde la operadora ferroviaria, a una "unificación de los criterios" para la evaluación de todas las redes de Cercanías de España.

Estas cifras, sin embargo, solo tienen en cuenta el momento de la llegada a las últimas paradas de las líneas. Si se analiza estación por estación, los trenes de Rodalies solo llegaron con menos de tres minutos de retraso el 56,2% de las veces en enero, y el 38,1% de las ocasiones en febrero. El informe también detalla que, de media, estos retrasos se alargaron 21 minutos en enero y casi 27 en febrero. En total, la red de Rodalies acumuló 23.000 minutos de retraso en enero y otros 37.000 en febrero. Renfe atribuye a causas externas el 89,8% de este tiempo.

Dos millones de usuarios menos

Los retrasos, cancelaciones y las incidencias constantes en la red de Rodalies han provocado una caída muy significativa de la demanda. Mientras que en 2025 los usuarios mensuales de Rodalies (el número de viajes que se hicieron, no la cifra de pasajeros) oscilaban entre los 8 y los 10 millones –a excepción de diciembre, cuando se registraron unos 7,85–, en los dos primeros meses de 2026 no se ha llegado a los 6 millones. En enero, subieron en los trenes de Rodalies 5,74 millones de personas. En febrero, 5,76.

Cabe recordar que estos datos, que ponen negro sobre blanco cómo ha afectado la crisis ferroviaria de los últimos dos meses en Catalunya, solo se centran en el servicio de Rodalies de Barcelona, por lo que las incidencias y las demoras de las líneas de Regionals, o de los Rodalies de Lleida, Tarragona y Girona quedan fuera del análisis.

Limitaciones

No es ningún secreto que detrás de estas incidencias se hallan las más de 200 limitaciones de velocidad que están activas en Catalunya estas semanas en la red de Rodalies. A 1 de enero de 2026, según la actualización del Pla de Rodalies presentada este pasado enero, había 133 restricciones activas en el entramado ferroviario catalán. La semana que viene, según el último documento que Adif ha facilitado a los maquinistas de Renfe, habrá al menos 216. Tanto Adif como el departament de Territori han insistido varias veces en que la mayoría de estas restricciones de velocidad estarían solventadas para finales de abril o "como mucho la primera semana de mayo", matizó la consellera Sílvia Paneque este pasado martes.