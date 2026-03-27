Tras 20 días
Reabre la web sobre las limitaciones temporales de velocidad de Rodalies impulsada por usuarios y cerrada por Adif
La plataforma Dignitat a les Vies rehabilita el portal tres días después de que el presidente de la empresa estatal, Luis Pedro Marco, reconociera que cerrarla había sido “una falta de sensibilidad”
La red de Rodalies, más lenta que hace una década: el estado de las vías triplica las limitaciones de velocidad
MAPA | Estos son los 200 puntos con limitación de velocidad de la red de Rodalies de Catalunya
El 26 de febrero, miembros de la plataforma de usuarios de Rodalies, Dignitat a les Vies, publicaron un portal que organizaba con tablas, mapas y todo lujo de detalles el estado de las limitaciones temporales de velocidad en el entramado ferroviario catalán. A los pocos días, el 6 de marzo, Adif contactaba con los principales proveedores de red para bloquear la página y obligaba a sus creadores a echar el cierre. Ahora, 20 días más tarde, la web vuelve a estar abierta al público.
"Censuraron vergonzosamente nuestra web para esconder el estado precario de las vías", han explicado a través de sus redes sociales los miembros de Dignitat a les Vies. "La transparencia no se negocia, la seguridad ferroviaria no es un secreto de estado, la web vuelver a estar activa", han celebrado.
La reapertura del portal, cuyo cierre levantó las críticas de todas las plataformas de usuarios de Catalunya, llega tan solo dos días más tarde de que el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, reconociera en el Congreso que bloquear la página fue un error. “Tuvimos un problema de sensibilidad con el cierre de la web”, defendió Marco en la comisión de Transportes. “El rigor de los departamentos de seguridad y ciberseguridad es tal, que igual son insensibles”, arguyó.
Web propia de Adif
En la misma comparecencia, el máximo responsable de Adif aseguró que la empresa pública tendrá lista “en breves semanas” un portal propio donde “se verán todas las LTV, se verán como están y se verá cuando finalizarán”.
Las limitaciones temporales de velocidad se comunican semanalmente a los maquinistas mediante un documento que se distribuye internamente a los maquinistas. Es de ámbito estatal y está estructurado en una manera que dificulta la digitalización inmediata de los datos.
La web de Dignitat a les Vies permite navegar a través de un mapa que localiza exactamente los puntos donde se encuentran las restricciones e informa de cuánto tiempo lleva activa la restricción, la velocidad a la que tienen que circular los trenes en ese punto y el motivo para que la restricción esté activa, entre otros datos. Tras su reapertura, además, se pueden consultar de manera separada los datos de la red convencional y de las líneas de gran velocidad.
Más de 200 restricciones
A 1 de enero de 2026, según la actualización del Pla de Rodalies presentada este pasado enero, había 133 restricciones activas en el entramado ferroviario catalán. El presidente de Adif, sin embargo, cifró durante su comparecencia las restricciones en 90 antes del accidente de Gelida, de las cuáles 50 eran debidas a obras ya programadas. La semana que viene, según el último documento facilitado a los maquinistas. Ahora reconoce que hay "más de 200".
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