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Operación salida Semana Santa 2026, en directo: última hora del tráfico, estado de las carreteras y la DGT

La DGT pone en marcha la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa que prevé superar los 17 millones de desplazamientos

Retenciones en la A-2, entre Cornellà y Martorell, en una imagen de archivo

Retenciones en la A-2, entre Cornellà y Martorell, en una imagen de archivo / MAR MARTÍ / ACN

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Este viernes a las 15.00 horas comienza la operación especial de tráfico de Semana Santa, unos días de descanso para muchos en los que está previsto que se superen los 17 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera hasta la medianoche del lunes 6 de abril, que es festivo en Catalunya y otras seis comunidades autónomas, Baleares, Castilla-La Mancha, País Vasco, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre movilidad, incidencias y retenciones en estos días festivos.

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