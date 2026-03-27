Operación salida Semana Santa 2026, en directo: última hora del tráfico, estado de las carreteras y la DGT

Este viernes a las 15.00 horas comienza la operación especial de tráfico de Semana Santa, unos días de descanso para muchos en los que está previsto que se superen los 17 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera hasta la medianoche del lunes 6 de abril, que es festivo en Catalunya y otras seis comunidades autónomas, Baleares, Castilla-La Mancha, País Vasco, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre movilidad, incidencias y retenciones en estos días festivos.

Atención especial a la siniestralidad entre los motoristas Una vez más, especiual precaución para los motoristas. En la Semana Santa del año pasado, fallecieron 27 personas en 26 siniestros de tráfico, de los cuales 8 eran motoristas, una cifra que esperamos no se repita en esta ocasión y que, gracias al respeto a las normas, todos podamos disfrutar de unos días de descanso sin incidencias.

Dos fases El dispositivo se divide en dos fases. La primera es este primer fin de semana, desde las 15.00 horas del viernes 27 hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo, días en los que Tráfico prevé que se produzcan 4,3 millones de desplazamientos, y, la segunda estará comprendida entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril.

Hasta la medianoche del lunes en Catalunya y otras seis autonomías El dispositivo especial dura hasta la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en siete comunidades autónomas (Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad valenciana) y hasta la noche del domingo en el resto de España.