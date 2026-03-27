Muere a los 31 años Jaime Martínez, el dibujante con autismo detrás de la marca 'Algo de Jaime'

El dibujante con autismo Jaime Martínez ha muerto a los 31 años. El joven artista era conocido por 'Algo de Jaime', una marca con la que su familia ha plasmado camisetas, gorros o sudaderas con sus dibujos con el objetivo de "mejorar la vida de adultos con autismo y discapacidad intelectual asociada".

"Esta mañana de jueves 26 de marzo Jaime nos ha dejado para siempre. Pero nos ha dejado sus sonrisas, sus dibujos, su personalidad única y sus manías", ha explicado su familia en su cuenta de Instagram.

Su forma de expresarse

"Jaime ha hecho ser mejores a quienes le hemos conocido y ese es su mayor legado", han finalizado. 'Algo de Jaime' nació de la pasión de un niño por dibujar, y con la aspiración de convertir los dibujos "en su trabajo" y en "un futuro en un entorno normalizado".

Pese a sus "problemas de comunicación y sociabilidad", el dibujo se convirtió en su propia forma de expresarse. Y desde hace una década, su familia ha intentado convertir esta pasión en su forma de vida. Ahora, su muerte ha conmocionado a sus 100.000 seguidores, que han apoyado la historia de este joven dibujante.

Sus diseños han acabado siendo parte de exposición "Algo de Jaime" en la sede del Ministerio de Inclusión.

"Se vendían fenomenal"

"Jaime está pintando a todas horas, y se ha convertido en un ilustrador con años y años de experiencia, con la imaginación e inocencia de un niño", explican en la página web. Un día, se les ocurrió plasmar sus dibujos en camisetas. "Se vendían fenomenal, hasta el punto de que me quedaba en casa por la mañana sin ir a la playa para vender las camisetas.Y la marca fue creciendo", explicó su madre, la diseñadora Sole Alonso, en una entrevista en 'Uppers'.

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El dibujo era también una forma de expresión para toda la familia. "A Jaime le gusta dibujar de toda la vida. Yo soy diseñadora, mi marido es arquitecto y en casa siempre se ha dibujado. Cuando era pequeño, dibujábamos juntos y sentía que de verdad compartía ese tiempo con él", añadió.