Los Mossos despliegan en las autopistas su plan para atrapar a multirreincidentes

Los Mossos d'Esquadra han constatado que la multirreincidencia no se centra únicamente en entornos urbanos. Hay delincuentes activos con riesgo de persistencia (DARP), tal y como define ahora la policía catalana a estos criminales, que también operan en la red viaria catalana aprovechando el incremento de vehículos que pasan, tanto turismos como camiones o autocares. Por eso, desde inicios de año los Mossos aplican el plan Kanpai, de lucha contra este tipo de criminales, en las autopistas.

El año pasado en las vías rápidas catalanas se registraron 4.000 delitos, de los que un 85% fueron en la AP7. En los dos primeros meses de 2026 la presión de Mossos en la red viaria catalana ha hecho incrementar un 64% (de 25 a 41) las detenciones en las autopistas si se compara con el mismo periodo de 2025. Además, han descendido un 37% los delitos denunciados (de 622 a 394), han bajado un 46,8% los incidentes (de 1.268 a 674), han subido un 171% las identificaciones de vehículos (de 860 a 2.327) y se han disparado un 148% las identificaciones de personas (de 1.037 a 2.568).

Agentes de Mossos en el dispositivo Kanpai en autopista / Jordi Otix

Kanpai antes de Semana Santa

Este viernes los Mossos han desplegado unos 300 efectivos en aplicar el Kanpai por los 344 kilómetros de la AP7 y por las conexiones a otras vías, como la A2, C32 y C25 justo el día que comienza la operación salida por Semana Santa. Los agentes buscaban ladrones que se dedican a robar y hurtar al descuido, en estas vías. El intendente Txema Montero, jefe de la División de Tráfico de la Comisaría General de Movilidad de Mossos, ha destacado que estos delincuentes habitualmente actuan en grupo para hacer parar a turistas en el arcén y, tras distraerlos, llevarse bolsas con joyas y dinero que estén en el coche. También suelen operar en áreas de servicio y gasolineras con un modus operandi similar, para robar dentro de los vehículos.

La presión policial aumenta un 64% las detenciones en las autopistas en los primeros meses de 2026

En este dispositivo, los agentes han identificado a 225 sospechosos que cuentan 180 antecedentes y a 144 vehículos. Además, se han detenido a tres personas, que cuentan con 27 antecedentes, y se ha intervenido el coche en el que iban. Además, la pasada madrugada los agentes impidieron un robo de la carga de un camión en el Área de Servicio del Montseny en la AP7. Los Mossos fueron alertados de que se producía el asalto y casi todos los sospechosos abandonaron una furgoneta y dos vehículos de alta gama antes de salir corriendo campo a través. Hubo un arrestado y se recuperaron 299 cajas de zapatos valoradas en unos 15.000 euros.

El intendente Miquel Hueso, subjefe de la Comisaría Superior Territorial de Mossos, ha recordado que el plan está enfocado a la prevención de delitos y la detención de delincuentes. Por eso, numerosas patrullas uniformadas han estado moviéndose durante toda la jornada por la AP7 y vías rápidas cercanas mientras agentes de paisano se dedicaban a localizar a los sospechosos para detenerlos. También han contado con el apoyo de unidades aéreas y con personal de vigilancia de matrículas del sistema Lectio, todo coordinado desde la sede policial de Egara. El intendente ha remarcado que el objetivo del Kanpai en la autopista es que esta vía sea un espacio seguro para conductores y transportistas.

Video: Mossos d’Esquadra // Foto: Jordi Otix

También ha recordado que las actuaciones realizadas este viernes permiten generar inteligencia policial y que después se puede aplicar en investigaciones posteriores. Además, ha señalado la importancia de la coordinación entre unidades de Mossos de diversas demarcaciones para desarrollar a la vez la actuación contra la multirreincidencia, teniendo en cuenta que la AP7 cruza toda Catalunya y "rompe el límite territorial de demarcaciones policiales".

Ladrones de camiones

El plan contra la multirreincidencia de Mossos también está diseñado para actuar contra los ladrones denominados 'teloneros'. Se trata de grupos organizados, de hasta 5 o 6 personas, que van de noche por áreas de servicio en las que hay camiones estacionados y roban la carga, como perfumes, ropa y objetos electrónicos, que luego venden a personas que adquieren material sustraído, como ha explicado el sargento Raül Oliva, jefe de la Unidad Operativa de Movilidad de Mossos.

La policía ha constatado un crecimiento de estos ladrones, que son muy especializados, coincidiendo con el crecimiento de transporte de mercancía en la AP7 en los últimos años. Para cometer estos asaltos los delincuentes usan varios coches de alta gamma, de gran cilindrada, y furgonetas para trasladar la mercancía robada. Una avanzadilla llega a los aparcamientos de camiones y rajan la tela para saber su contenido, de ahí el nombre de 'teloneros'. Si les convence robarlo avisan al resto de la banda para robar.

Agentes de Mossos en el dispositivo Kanpai en autopista / Jordi Otix

Cuando hay estos operativos contra 'teloneros' los Mossos también activan patrullas de policías locales para que den vueltas por polígonos cercanos a la AP7, ya que así les cortan la fuga. Puede darse el caso de que, al verse sorprendidos, los delincuentes conduzcan de forma temeraria o abandonen el vehículo en mitad de la autopista y escapen a pie.

Robos de gasolina

Los Mossos también constaron el año pasado un repunte de los robos de gasolina en camiones que estaban aparcados en áreas de servicio. Aprovechan que algunos de estos camiones tienen una carga doble de combustible, ya que hacen viajes internacionales, para ir con una bomba y sacarlo. Al no dejar de crecer su precio, principalmente asociado a conflictos bélicos, se ha convertido en uno de los elementos que más se roban.

En un mes se han denunciado 11 robos de gasolina

Sin embargo, los agentes han estado mirando cómo ha evolucionado este delito de robo de combustible desde la crisis en Oriente Próximo y la Guerra de Irán y han constatado que se han denunciado 11 sustracciones entre el 28 de febrero y el 20 de marzo de 2026, cuando en el mismo periodo de tiempo del año pasado fueron 15. La policía remarca que hacen patrullaje constante para parar a furgonetas con herramientas o bombas que sirven para sacar esta gasolina.