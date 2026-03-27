La huelga de 'handling' amenaza al aeropuerto de Palma con posibles retrasos y cancelaciones en plena Semana Santa

Los paros parciales e indefinidos previstos en la empresa de servicios en tierra ('handling') Groundforce, que presta servicios en el aeropuerto de Palma, amenaza con posibles retrasos y cancelaciones de vuelos en plena Semana Santa. La huelga en la compañía del grupo Globalia comienza este viernes a las 05:00 horas y podría afectar de forma significativa tanto a la operatividad de Son Sant Joan como a la imagen de Mallorca como destino turístico.

Así lo expresa Pedro Fiol, presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba). Según explica Fiol, los principales efectos se notarían en los tiempos de espera de los pasajeros, especialmente en los procesos de facturación, controles y entrega de equipaje. "Se pueden generar retrasos importantes desde primera hora, y a medida que avance el día, si se van acumulando, podríamos ver cancelaciones", señala.

La huelga, convocada por los sindicatos CCOO, UGT y USO por discrepancias salariales con la compañía, ha sido convocada en los turnos de mañana, tarde y noche (de las 05:00 a las 07:00, de las 11:00 a las 17:00, y de las 22:00 hasta las 00:00 horas) y seguirá de forma indefinida. Además de la huelga en Groundforce, el sábado comienza otra protesta, esta convocada en solitario por UGT -mayoritaria- en otro operador de 'handling', Menzies, prevista para los días 28 y 29 de marzo, y entre el 2 y el 6 de abril, durante las 24 horas, informan a EFE fuentes sindicales.

Retrasos acumulados

El problema, apunta Pedro Fiol, radica en que el handling afecta a toda la cadena operativa en tierra. La ralentización en la carga de equipajes o el embarque provoca retrasos en cascada que terminan afectando a la programación de vuelos. "Por la mañana puede ser más controlable, pero cuando los retrasos se acumulan, los aviones tienen que esperar en pista y eso acaba afectando", explica.

Desde el sector temen además el impacto en la imagen de Mallorca como destino turístico en un momento clave. "El cliente acaba siendo el rehén de estos conflictos. Nos preocupa especialmente la imagen que vamos a exportar en el arranque de la temporada", subraya Fiol.

El presidente de Aviba insiste en que, aunque no todas las jornadas derivarán necesariamente en cancelaciones, estas dependerán de cómo evolucionen los paros. "Las huelgas de handling no afectan directamente a las tripulaciones, pero sí a toda la operativa, y eso termina repercutiendo en los vuelos", explica.

Recomendaciones

Ante esta situación, se recomienda a los viajeros tomar precauciones adicionales para minimizar los posibles inconvenientes. Entre las principales medidas, destacan acudir al aeropuerto con mayor antelación de lo habitual, teniendo en cuenta que los tiempos de espera en controles de seguridad, facturación y entrega de equipaje podrían ser significativamente más largos.

Además, se aconseja realizar la facturación online siempre que sea posible, para agilizar el proceso de embarque y evitar colas innecesarias. Estas recomendaciones buscan garantizar que la experiencia de los viajeros sea lo menos afectada posible pese a las dificultades operativas.

El sector confía en que la situación no derive en un escenario de cancelaciones generalizadas, aunque reconoce que existe "mucha preocupación" por las posibles consecuencias en plena Semana Santa.

Servicios mínimos

El Ministerio de Transportes ha establecido los servicios mínimos para la huelga en el servicio de 'handling'. La resolución detalla que, en los servicios en rutas domésticas hacia o desde territorios no peninsulares y en las rutas con obligación de servicio público, los servicios mínimos alcanzarán el 80 % en Semana Santa y el 84 % durante todo el mes de abril.

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Gran Canaria tendrá servicio mínimo del 80 %, Alicante del 79 %, Bilbao, Lanzarote y Valencia el 77 %, mientras Madrid tendrá el 76 %, Barcelona el 71 % y Palma el 70 % durante toda la Semana Santa, según se desprende de la resolución.