Gas de la risa para las madres que están a punto de dar a luz: la iniciativa de este hospital de Catalunya

El hospital de Olot ha incorporado el óxido nitroso en los partos como analgésico no invasivo y que permite aliviar los dolores que padecen las pacientes. En concreto, los profesionales del centro hacen servir este producto, conocido también como “gas de la risa” en las contracciones y así reducir los efectos que tienen de manera rápida y segura. De esta manera, el hospital amplía las opciones de analgesia disponibles para las mujeres que dan a luz en el centro de la Garrotxa. Este gas mezcla óxido nitroso y oxígeno al 50% y es la misma gestante quien puede administrárselo con una boquilla durante las contracciones. El efecto se nota antes de un minuto y desaparece cuando se deja de inhalar, hecho que permite a la mujer mantener el control y participar más en el parto.

Este método proporciona alivio del dolor leve o moderado, pero no elimina del todo las sensaciones del parto. En este sentido, se presenta como una alternativa o complemento a otras opciones analgésicas, como la epidural. Además, no se acumula en el organismo y no comporta efectos significativos sobre el bebé, ya que se elimina rápidamente del cuerpo de la madre.

Para garantizar un uso adecuado del sistema, el personal sanitario de sala de partos y de atención al parto ha recibido formación específica sobre la manera de utilizar el gas y sobre las indicaciones y precauciones que hay que tener en cuenta y que van asociadas. Hay que tener en cuenta que la administración del gas se hace siempre bajo supervisión profesional y en sala de partos.

La introducción de esta técnica forma parte de la apuesta del equipo de obstetras, comadronas y anestesiólogos del hospital de Olot y comarcal de la Garrotxa para ofrecer una atención al parto más respetuosa y centrada en las necesidades de las mujeres. Con esta nueva herramienta, el centro amplía el abanico de recursos para favorecer un parto poco intervenido que mantenga, sin embargo, los estándares de seguridad y calidad asistencial.

Incremento de partos

Desde el hospital señalan que en 2025 se registró un incremento del 19% de partos respecto al año anterior. En total los profesionales atendieron a 449 mujeres que dieron a luz en el centro, por las 376 de 2024. La mayoría de estos partos han sido vaginales 311, de los cuales 99 han sido naturales.

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Solo se hicieron instrumentaciones obstétricas en 61 nacimientos, una proporción que el hospital señala que es “muy baja”. También se han hecho 77 cesáreas, siendo el mejor porcentaje de la Región Sanitaria de Girona, 26 de las cuales con acompañamiento por parte de la pareja en quirófano. Además, un 89,4% de las mujeres de la Garrotxa decidieron dar a luz en el hospital de Olot en 2025, una cifra superior al año anterior.