Tacos a 1 euro y colas con miles de adolescentes: el fenómeno Tacos Galos, explicado en 4 claves

Aglomeraciones, la acera de la carretera de Vic junto a la Bonavista colapsada y la Policía Local ayudando a controlar la situación. La inauguración del nuevo establecimiento de la cadena de comida rápida Tacos Galos en Manresa ofreció el viernes pasado por la tarde lo que había prometido a través de las redes sociales: un evento viral con tacos a 1 euro que atrajo a centenares de personas, principalmente menores. La mayoría de manresanos, sin embargo, desconocían completamente hasta hace una semana esta compañía que triunfa entre los jóvenes y que se encuentra en plena expansión: tienen en marcha un plan para invertir “un millón de euros” en tantos locales como sea posible en sesenta días.

Nacida en Barcelona en 2021, Tacos Galos es una cadena especializada en french tacos (tacos franceses), una mezcla de burrito y panini, relleno de carne halal y otros alimentos que permiten personalizarlo. Con tamaños que van de la M a la XXL y acompañados de tiras de pollo, patatas y salsas. Hasta aquí, poca novedad. Este tipo de menú ya hace tiempo que se ofrece en Catalunya y, en Manresa en concreto, ya había otros establecimientos que tienen los tacos franceses en la carta. ¿Qué hace diferente, pues, esta compañía que se ha ubicado en el mismo local donde antiguamente había Telepizza y después Fresh Pizza (carretera de Vic, 111)?

Una marca joven y para jóvenes

Al frente de la sociedad que gestiona Tacos Galos —Tacos Franceses SL— hay un único administrador, Jim Mathieu Nicolas Martin, y en sus primeros años de vida centró su expansión de forma progresiva en Barcelona ciudad con locales en los barrios de Sarrià-Sant Gervasi, el Raval y Poblenou y en L'Hospitalet. A final del año pasado, sin embargo, todo se aceleró, con la apertura de hasta seis locales más —Glòries, Sagrada Família, Santa Coloma, Terrassa, Cornellà y Mataró— antes de llegar a Manresa, el undécimo en Catalunya.

El pilar de su promoción se sustenta en TikTok e Instagram con una penetración muy fuerte entre adolescentes. En estas redes sociales, aunque no llegan a los 28.000 y 37.000 seguidores, respectivamente, algunos de sus vídeos han superado el medio millón de reproducciones, entre ellos el de la inauguración del viernes pasado en la capital del Bages.

La tipografía, la música y los mensajes que utiliza la marca proyectan una imagen cercana y dinámica, con un lenguaje visual claramente orientado a la circulación rápida en TikTok e Instagram. Y paralelamente, las colaboraciones con influencers gastronómicos jóvenes también son cada vez más frecuentes.

El éxito de vender el negocio como una historia

La estrategia de márketing de Tacos Galos pasa principalmente por el “build in public”, mostrar cómo se construye un negocio en público. Esto se hizo especialmente evidente a principio de febrero, con el inicio de una serie de vídeos titulada “Abriendo el máximo número de locales en 60 días”. La audiencia no sigue solo una cadena de tacos, sino una historia empresarial en tiempo real y, a la vez, se crea comunidad y genera todavía mucho más material para TikTok, Instagram y Youtube.

Hablar de dinero

Dentro de este proceso de crecimiento en público, Tacos Galos hace otra cosa que conecta con las nuevas generaciones: hablar de dinero. La compañía pone cifras a sus aperturas. En el caso de Manresa, habla de una inversión de 100.000 euros, según se afirma en uno de los vídeos donde se muestran los trabajos que se hicieron en el interior.

Problemas con Glovo (“Nos hemos ahorrado 30.000 euros”), costes inesperados (“Esto es lo que hemos perdido...”), llamadas a ayudar a escoger una nueva zona donde instalarse... todos los mensajes se enfocan a crear expectación y emoción a partes iguales. “Estoy ante el evento más importante de mi vida”, prometía el dueño de la cadena horas antes de la inauguración del local manresano.

Cómo convierten cada apertura en un espectáculo

En la carretera de Vic de Manresa, aunque la inauguración estaba prevista a las 5 de la tarde, mucho antes ya había una larga cola. La afluencia de menores provocó una imagen poco habitual en la zona, atraídos por la campaña viral y la oferta del día, de tacos a 1 euro. Desde Tacos Galos se cifró en unos tres mil los asistentes y la persiana se tuvo que bajar antes de hora. En las redes sociales se prometía una multitud de clientes y, al cumplirse las expectativas, se pudieron generar más vídeos para seguir amplificando la imagen de la marca de cara a futuras aperturas.

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Pasado este primer momento de euforia inicial, ahora habrá que ver si Tacos Galos es capaz de fidelizar la clientela en Manresa.