Crisis en la escuela catalana
Dalmau reclama "responsabilidad" a las casi 500 escuelas e institutos catalanes que han amenazado con dejar de hacer colonias y excursiones
El conseller de Presidència señala que la obligación del Ejecutivo es "velar por el cumplimiento de las condiciones que deben darse en los centros escolares y, por tanto, aquellas actividades que están fijadas en el programa deben cumplirse"
Las familias denuncian "cierres injustificados" de líneas públicas en escuelas e institutos del Vallès Occidental
El día después del poco fructífero encuentro entre los sindicatos de la huelga -Ustec, Aspepc, Cgt y La intersindical- y el conseller de presidencia Dalmau ha insistido por enésima vez en las bondades del pacto alcanzado con CCOO y UGT y en su intención de "desplegarlo cuanto antes".
Al ser preguntado por la protesta concreta de dejar de hacer colonias y salidas el próximo curso, a la que en pocas semanas se han sumado casi 500 escuelas e institutos y cada día coge más fuerza, Dalmau ha asegurado que entiende que haya mecanismos de protesta, pero ha hecho un llamamiento a "la responsabilidad de todos en la tarea pedagógica".
La medida inquieta a las familias, que consideran que, de llevarse a cabo, "el alumnado más perjudicado será el más vulnerable, cuyas únicas salidas al año son las que hace con la escuela"
El conseller de Educació i FP en funciones durante la baja médica de Esther Niubó ha añadido que la obligación del Ejecutivo es "velar por el cumplimiento de las condiciones que deben darse en los centros escolares y, por tanto, aquellas actividades que están fijadas en el programa deben cumplirse".
Movilización de punta a punta del país
El título del manifiesto al que cada día se suman decenas de centros nuevos no deja lugar a dudas: 'Paremos las salidas y las colonias'. El manifiesto empieza de forma igual de contundente: "Los docentes de los centros educativos de Catalunya abajo firmantes anunciamos que, a partir del curso 2026-2027, dejaremos de realizar salidas escolares y/o colonias (pernoctaciones) hasta que el Departament d’Educació implemente mejoras reales, estructurales y efectivas en el sistema educativo público".
Las familias de la pública lamentan que la medida ensanchará "más si cabe" la brecha con la escuela privada-concertada, "que seguirá con sus salidas, convivencias, colonias y esquiadas"
Y la lista de adhesiones incluye escuelas e institutos públicos de punta a punta del país. De centros pequeños y grandes. De primaria y de secundaria. De montaña y de ciudad. Del Ramon Berenguer IV y Can Peixauet de Santa Coloma de Gramenet al Martí Pous de Barcelona; del IE Pallerola de Sant Celoni al Manuel Vázquez Montalbán de Sant Adrià. Del Arquitecte Manuel Raspall de Cardedeu o el Institut Pompeu Fabra de Martorell.
Inquietud entre las familias
Pese a que el manifiesto subraya que no es "una renuncia" -"no abandonamos nuestra vocación ni el valor pedagógico de estas actividades, contrario: defendemos la educación pública con la firmeza que la situación exige"-, la medida inquieta a las familias, que consideran que, de llevarse a cabo, "el alumnado más perjudicado será el más vulnerable, cuyas únicas salidas al año son las que hace con la escuela".
Familias de centros adheridos a la campaña lamentan también que la medida ensanchará más si cabe la brecha con la escuela privada-concertada, "que seguirá con sus salidas, convivencias, colonias y esquiadas".
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