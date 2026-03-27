El bebé maltratado por sus padres pasó por un CAP y tres hospitales antes de llegar a Vall d'Hebron

El bebé de seis semanas maltratado por sus padres, un hombre de 42 años y una mujer de 43, ambos en prisión acusados de lesiones muy graves, agresión sexual y maltrato habitual al menor, fue visitado en un centro de atención primaria y en tres hospitales de Barcelona antes de acudir a Vall d'Hebron, según declaró la madre del pequeño y han explicado a EL PERIÓDICO varias fuentes conocedoras de los hechos. Fue en el hospital de Vall d'Hebron donde detectaron los presuntos abusos sexuales y la gravedad de las lesiones que presentaba el niño y avisaron a los Mossos d'Esquadra y a la justicia, que procedieron inmediatamente a detener y a encarcelar a los padres.

Las fuentes consultadas han explicado que los padres llevaron al pequeño a su CAP y también al Hospital del Mar, al Hospital Sant Joan de Déu y, en dos ocasiones, al Hospital de Sant Pau. Fueron los responsables de este último centro sanitario quienes, el pasado 16 de marzo, en la segunda visita, y a la vista de las fracturas, golpes y otras heridas, derivaron al bebé a Vall d'Hebron, centro sanitario de referencia en el ámbito de los abusos a la infancia, activando así el protocolo. Los progenitores del niño habían acudido en días anteriores a su detención al ambulatorio y a los hospitales mencionados, sin que en un primer momento los médicos detectaran la posible violencia infantil. La Conselleria de Salut ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido.

El menor tenía lesiones "evolutivas" que evidencian que los malos tratos fueron continuados

Los investigadores, con ayuda de los forenses y de la pediatra que trató al bebé, que declararon en el juzgado por videoconferencia, comprobaron que el menor tenía lesiones "evolutivas", es decir que fueron provocadas a lo largo del tiempo -seis semanas de vida- y no solamente el día del arresto. De ahí que se considere que hay indicios de que los malos tratos fueron continuados. También descartaron, siempre según las fuentes consultadas, que el bebé padeciera algún tipo de enfermedad que pudiera provocarle las fracturas y las lesiones que padecía por todo el cuerpo.

El protocolo considera especialmente sospechosas las lesiones incompatibles con la explicación dada, las fracturas en niños que no caminan y ciertos patrones de hematomas, quemaduras o fracturas

Fuentes cercanas a la investigación han destacado que los sanitarios y la dirección del Hospital Vall d'Hebrón actuaron con diligencia y que, en este caso, el protocolo de actuación funcionó perfectamente, pudiendo detener a los padres del bebé rápidamente. Fuen­tes poli­cia­les ase­gu­ran que los regis­tros al domi­ci­lio y la ins­pec­ción de los móvi­les de los padres no apor­ta­ron más datos ni indi­cios de que hubiera más impli­ca­dos o de que las lesio­nes estén rela­cio­na­das con la ela­bo­ra­ción de imá­ge­nes de explo­ta­ción infan­til.

El pequeño se encuentra ingresado en la uci neonatal de Vall d'Hebron, hospital en el que trabajaba su madre, enfermera en la planta de Traumatología y en el que nació el pequeño. Según informó la consellera de Salut, Olga Pané, el bebé sobrevivirá pero le quedarán secuelas derivadas de los abusos. En concreto, podría tener daños neurológicos y en otros órganos corporales.

¿Qué dice el protocolo?

En Catalunya, existe un protocolo sanitario específico de actuación ante sospecha o confirmación de maltrato y abusos —incluidas agresiones sexuales y físicas, pero también la negligencia y el maltrato emocional— en la infancia y fija cómo actuar en los centros de atención primaria (CAP) y en los hospitales. Se trata del 'Protocol d’actuació davant el maltractament infantil i adolescent', del Departament de Salut, aunque ha sido coordinado también con las conselleries de Drets Socials, Educació i Justícia. La última actualización de este procolo fue en 2019.

El documento distingue varios tipos de maltrato: el físico, negligencia/abandono, maltrato psicológico o emocional, abuso sexual, maltrato prenatal, además de explotación, violencia digital y otras formas de violencia contra menores.

Fuen­tes poli­cia­les ase­gu­ran que no hay indicios de más implicados en el caso o de que las lesio­nes estén rela­cio­na­das con la ela­bo­ra­ción de imá­ge­nes de explo­ta­ción infan­til

La idea clave de este procolo es que cualquier signo obliga a actuar de inmediato. El profesional debe valorar lesiones, conductas del menor, conducta de los progenitores o cuidadores y contexto familiar y no limitarse solo a la lesión física. La valoración final debe ser interdisciplinaria, combinando la visión sanitaria y psicosocial.

En el caso del maltrato físico, el protocolo considera especialmente sospechosos los relatos incoherentes, el retraso en buscar atención, las lesiones incompatibles con la explicación dada, las fracturas en niños que no caminan y ciertos patrones de hematomas, quemaduras o fracturas. En menores pequeños, sobre todo lactantes, cualquier traumatismo o hematoma obliga a pensar en maltrato.

El protocolo de actuación funcionó a la perfección en cuanto Vall d'Hebron detectó el maltrato

En los casos agudos de abuso sexual, la exploración debe hacerse, idealmente, en un único acto conjunto entre personal médico de urgencias y médico forense. Una parte muy importante es la notificación obligatoria. El protocolo dice que todos los casos de sospecha o certeza deben registrarse en el RUMI —el Registro unificado de maltratos infantiles, gestionada por Drets Socials— y que la comunicación judicial es una obligación legal del profesional sanitario. Además, cuando hay riesgo grave o urgencia, debe contactarse con la DGAIA y, según el caso, con Fiscalía, juzgado o Mossos. Todo eso se produjo en cuanto Vall d'Hebron detectó los abusos.

Reproducción asistida

El bebé es fruto de un tratamiento de reproducción asistida, según ha sabido este diario. De ahí la extrañeza de los investigadores ante lo ocurrido, dado que el pequeño en principio era un hijo muy buscado por la pareja. Tras la detención, subrayan las fuentes, el comportamiento de los progenitores fue "extraño". Por ahora, se desconoce el motivo por el que una familia "aparentemente normal" presuntamente habría provocado tales malos tratos a su hijo.

Ante la gravedad de las lesiones y tras confirmarse que las mismas no eran producto de una dolencia, la Fiscalía de Barcelona solicitó el ingreso en prisión de los dos progenitores, que, de entrada, declararon que no se explicaban cómo habían aparecido esas heridas en el bebé. El juez no solo les encarceló, sino que también les retiró la patria y potestad.

Pre­ven­ció i Pro­tec­ció a la Infància i l’Adolescència (DGPPIA, anti­gua DGAIA) ha prohi­bido a la fami­lia materna y paterna acce­der a la uci donde está ingresado el menor. El bebé se encuentra bajo la tutela de la DGPPiA. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha explicado este miércoles que se está estudiando si el bebé puede quedarse con algún miembro de la llamada familia extensa o con alguna familia de acogida de urgencia, para que no ingrese en un centro de menores. "Está bajo la tutela de la DGPPIA desde el primer minuto, y nos dejaremos la piel para que tenga la mejor protección y entorno posibles", ha subrayado Martínez Bravo.