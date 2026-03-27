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Accidente crítico en la C-55: un coche da tres vueltas de campana y acaba volcado en un campo

La conductora y única ocupante del vehículo ha sido trasladada en estado crítico a la mutua de Terrassa

El accidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana en el término municipal de Súria

El coche accidentado en la C-55, a Súria

El coche accidentado en la C-55, a Súria / Bombers de la Generalitat

Jordi Torres Cusidó

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Un vehículo ha salido de la vía y ha volcado este viernes por la mañana en la C-55. El suceso ha tenido lugar a las 7.15 **de la mañana, en **Súria, **donde el vehículo ha perdido el control y ha acabado dando tres vueltas de campana hasta quedar volcado en un campo. El cuerpo de Bombers de la Generalitat ha enviado tres dotaciones que han tenido que rescatar a la conductora, la única ocupante del vehículo, y han dejado el coche para que lo recoja la grúa.

La conductora ha quedado herida grave, tras sufrir diversas contusiones por todo el cuerpo. Una ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) la ha trasladado a la mutua de Terrassa.

Imagen de las tres dotaciones de Bomberos lo SEM y la policía trabajando en el accidente a Súria

Imagen de las tres dotaciones de Bomberos lo SEM y la policía trabajando en el accidente a Súria / Alba Díaz

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